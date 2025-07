Guerra tra locali, cinque arresti 

Due sono finiti in carcere e altri tre ai domiciliari perché accusati, da anni, di perseguitare e minacciare i titolari dell’attività concorrente, situata dall’altra parte della strada, causando nei rivali un gravissimo stato d’ansia e cercando, così, di dirottare i clienti nella propria pizzeria. Una costante condizione di paura e angoscia che avrebbe di recente convinto i proprietari della pizzeria Kephas di corso Vittorio Emanuele a mettere in vendita la propria attività, sotto la pressione – secondo la ricostruzione della Squadra Mobile – delle presunte molestie dei titolari della pizzeria Caroline.

Misura cautelare

Con l’accusa di stalking e altri gravi reati, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Giuseppe Pintori, ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonello Del Zompo e Alessandro Medda, 53 e 25 anni, confinando agli arresti domiciliari anche Stefano Pardo (34 anni), Antonio Lattucca (39) e Gianni Cardia (36), quasi tutti difesi dagli avvocati Marco Lisu, Giuseppe Ledda, Luca Argiolas e Luciano Cau. Nell’inchiesta della sostituta procuratrice Ginevra Grilletti, che va avanti ormai da anni, risultano iscritti nel registro degli indagati a piede libero – a vario titolo e ciascuno per la rispettiva imputazione legata alla detenzione di poche dosi di droga – anche altre tre persone: Mattia Camba (35 anni), Valentino Lai (23) e il senegalese Abodoul Nabi Coly Sarr (37 anni).

Gli atti persecutori

L’accusa di atti persecutori viene contestata a Del Zompo, Parodo e Medda. I primi due erano già finiti nei guai per stalking nei confronti dei responsabili dell’altra pizzeria, ma ne erano usciti nel 2024 patteggiando una pena contenuta. Vittime dei presunti atti persecutori sarebbero Piera Pinna e il marito Rossano Murtas, difesi dall’avvocato Edoardo Vassallo, che da anni gestiscono il Kephas. Per l’accusa i tre avrebbero molestato gli altri commercianti con cadenza quasi giornaliera, ma sono sospettati anche del reato di «illecita concorrenza con minaccia o violenza».

Tentato incendio

La Procura contesta a Antonio Latucca, Gianni Cardia, Alessandro Medda e Antonello Del Zompo anche l’accusa di tentato incendio alla fine del 2023: sarebbero i mandati – sempre secondo la ricostruzione della Squadra Mobile – di un tentativo di distruggere con le fiamme la Ford Ka di Piera Pinna, senza riuscirci grazie al tempestivo intervento di un passante che avrebbe dato l’allarme. Un episodio che si sommerebbe al tentativo, tra il 13 e il 14 aprile 2024, di far incendiare anche una Toyota Aygo dei titolari dell’altra pizzeria.

Detenzione di cocaina

La pm contesta, inoltre, contesta a Mattia Camba e Antonio Latucca la detenzione di una modica quantità di cocaina che sarebbe avvenuta l’estate scorsa, quando già gli agenti della Questura avevano messo sotto controllo tutti per gli atti persecutori. Sempre presunti traffici legati a poche dosi di stupefacente hanno fatto finire nei guai anche Valentino Lai e il senegalese Abodul Sarr.

Gli interrogatori

L’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Pintori è stata eseguita tra lunedì sera e ieri dagli agenti della Squadra Mobile: due degli indagati sono stati portati in carcere a Uta, mentre gli altri tre dovranno restare ai domiciliari. Nelle scorse settimane, dopo la richiesta del provvedimento della pm Grilletti, il giudice aveva fissato gli interrogatori preventivi: tutti gli indagati per i reati più gravi sono stati sentiti, accompagnati dai rispettivi avvocati. Nel corso degli interrogatori è emerso che anche i titolari della pizzeria Caroline, nel corso degli anni, avrebbero presentato varie denunce nei confronti dei rivali.

