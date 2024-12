Guerra sull’ex casa del custode 

La cessione di un’area del giardino della scuola secondaria di primo grado “Alagon” diventa un problema politico non solo all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Massimiliano Sanna ma anche con il Consiglio d’istituto della scuola.

L’interrogazione

In un’interrogazione urgente tre consiglieri di Fratelli d’Italia, Fulvio Deriu, Giuseppe Carboni e Stefania Orrù, ricordano al sindaco che un anno fa la Casa di cura Madonna del Rimedio aveva chiesto (senza risposta) l’acquisizione di quell’area: si tratta di una zona di 336 metri quadrati con accesso alla via Busachi e confinante con la proprietà della struttura sanitaria. Il piano prevedeva la demolizione dell’ex casa del custode, da tempo inagibile, e sempre a spese della Casa di cura la riqualificazione dell’area, la realizzazione di parcheggi e il finanziamento di attrezzature sportive o informatiche alla scuola. Per la struttura sanitaria “Madonna del Rimedio” il vantaggio consisterebbe nell’accesso alle ambulanze alla casa di cura da parte di pazienti con ridotte capacità motorie.

Il caso politico

Per i tre consiglieri di Fdi la proposta andrebbe accolta, per la scuola neppure per sogno. Il Consiglio d’istituto nelle riunioni del 24 maggio e 16 dicembre si era detto “nettamente contrario”. E aveva spiegato perché. Intanto aveva ricordato che lo stabile, attualmente in malora, veniva utilizzato dalla scuola come magazzino finché un anno fa la caduta di un grosso pino aveva provocato seri danni al tetto. La dirigente aveva chiesto il ripristino ma non aveva avuto risposte, intanto le piogge avevano causato il progressivo decadimento della struttura.

Il progetto della scuola

Al piano della Casa di cura, la scuola “Alagon" ne affianca uno suo che parte dal presupposto che l’area è della scuola e alla scuola deve restare perché serve. Uno staff ingegneristico sta procedendo agli studi preliminari per realizzare il progetto che prevede l’abbattimento dell’ex casa del custode per far posto a un salone tra il confine con la proprietà della clinica e il cancello d’ingresso dalla via Busachi. Uno spazio del genere, oltre a ospitare le riunioni degli organi collegiali composti da trecento docenti, sarebbe la sede delle prove d’orchestra e dei concerti per tutti gli alluni dell’Istituto che frequentano i tre corsi a indirizzo musicale, nonché aperto alle città. Ancora: potrebbe accogliere attività di formazione del personale, Centro territoriale di supporto alle disabilità e territoriale per l’inclusione. Oltre il recupero di spazi sportivi, orti didattici e attività motorie. Tante e tante attività. È tempo che se ne parli e si decida nell’interesse della città; sulla base degli spazi a disposizione una giusta soluzione va trovata.

RIPRODUZIONE RISERVATA