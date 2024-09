Guerra sulla spiaggia paradiso 

«Dichiarazioni gravi e diffamatorie. Il caos di mercoledì 11 settembre non è certo imputabile solamente al Consorzio Trasporti Marittimi di Gonone. Il sindaco di Baunei dovrebbe chiedere pubblicamente scusa ad un’azienda che opera seriamente nel Golfo da oltre quarant’anni». Il Consorzio dei barconi di Cala Gonone, all’indomani delle accuse lanciate dal sindaco di Baunei Stefano Monni (“a Cala Mariolu il Consorzio gononese non rispetta le regole”) risponde per le rime al primo cittadino baunese, rivendicando punto su punto la correttezza dell’operato delle sue imbarcazioni nella giornata che ha visto andare in tilt le gestione del numero chiuso, fissato a 700 persone contemporaneamente, ampiamente superato - sono stati contati 1300 bagnanti nello stesso momento – mercoledì.

Gli operatori

«I cambiamenti orari degli sbarchi – scrivono i soci del Consorzio in un comunicato – risultano autorizzati da chi coordinano il tutto per conto del comune di Baunei, sia in spiaggia che negli uffici competenti». Dal caos scoppiato l’11 settembre scaturisce anche una protesta nei confronti del comune di Baunei da parte degli operatori di Gonone, che rimarcano “una vera e propria discriminazione nel Golfo”. Il Consorzio, con le altre società dell’associazione di imprese, dispone della flotta di 15 motonavi, e solo 9 di queste vengono autorizzate a operare su Cala Mariolu «in maniera discriminatoria rispetto agli operatori di Arbatax e Santa Maria Navarrese – denunciano – ai quali viene concessa la possibilità di sbarcare con tutte le motonavi; alcune di queste hanno l’accesso anche a Biriala e Cala dei Gabbiani, contrariamente alle unità provenienti da Gonone».

Qui Dorgali

Sulla vicenda interviene anche il comune di Dorgali, per voce del consigliere comunale Marco Mura: «Rimango esterrefatto dalle dichiarazioni del Sindaco Stefano Monni; imputare al solo Consorzio trasporti marittimi la presenza di 1300 persone nella spiaggia di Cala Mariolu è completamente falso; ricordo che nel medesimo golfo operano una miriade di società e di gommoni che hanno contribuito a questo intenso traffico e il Consorzio, in accordo con il comune di Dorgali, ha dimostrato in maniera seria di rispettare le regole di non affollamento su tutte le spiagge, come dimostra quanto fatto per Cala Luna».

Il sindaco

Resta sulle sue posizioni il sindaco di Baunei Monni, che mette i paletti: «Di concordato c’era solo uno sbarco aggiuntivo alle 11, autorizzato perchè avrebbe garantito il rispetto del numero massimo, ma altra cosa è quanto accaduto nel pomeriggio, con sbarchi non autorizzati, documentati dai diari di sbarco, la fotocopia di quanto verificatosi il 21 agosto, quando dopo la mia viva protesta il presidente del Consorzio si è scusato. Per tutto il resto ci sarà modo e tempo per dare le opportune repliche». Nubi oscure all’orizzonte.

