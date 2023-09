Guerra sul “chiosco” in vigna 

La guerra dei gazebo non si ferma, dopo i super matrimoni davanti al mare o in campagna, i chioschi extralusso in spiaggia, adesso i giudici si occupano delle esperienze in vigna. Il Tar della Sardegna, infatti, nei prossimi giorni prenderà in carico il ricorso amministrativo delle Tenute Ledda contro il Comune di Arzachena. L’amministrazione arzachenese ha detto no, con conseguente ordine di rimozione, alle strutture collocate nello storico vigneto di Matteu, a qualche chilometro da Cannigione. Per il Comune l’esperienza in vigna non s’ha da fare. Si parla di una struttura in legno per le cucine, gazebo, piattaforma in metallo e di un blocco prefabbricato per i servizi, in totale circa 300 metri quadri che, stando alle richieste dell’azienda agricola, sono opere amovibili e destinate ad un uso stagionale. Una operazione originale che ha avuto successo, quella delle Tenute Ledda. Invece di portare i turisti al mare, la navetta dell’azienda agricola li porta in vigna, dove c’è uno chef stellato ad attenderli tra i filari. Il problema, però, è il ristorante “amovibile” bocciato dal Comune.

Ordinanza e ricorso

L’azienda agricola Ledda non ci sta e ritiene di avere operato correttamente, in osservanza delle disposizioni regionali e del Comune. Dalle carte emerge che la società insiste sulle caratteristiche delle strutture, non opere in muratura o colate di cemento, ma interventi modulari che possono essere smontati e ricollocati quando serve. Per il Comune invece si tratta di fabbricati che hanno requisiti diversi da quelli provvisori. Il braccio di ferro è in corso, l’azienda agricola ha chiesto al Tar di annullare il provvedimento del Comune che impone la rimozione e la demolizione del ristorante in vigna. Il dato più generale, e rilevante, è che ormai l’offerta turistica presenta nuove formule, con la collocazione di strutture di lusso amovibili anche in aperta campagna, opere che sono contemplate nelle leggi in vigore. Anche per i comuni si sta ponendo il problema delle autorizzazioni.

Il vino del papa

La vigna di Matteu è un pezzo di storia della enologia gallurese e sarda. Appartenuta all’inventore del Capichera, Sebastiano Ragnedda, e poi venduta, ha dato l’uva per il bianco usato da qualche papa come vino liturgico.

