Guerra sugli accessi alla Provinciale 

Lavori sulla provinciale Serrenti-Samassi, scatta l’operazione «ingressi abusivi nelle campagne». È scontro aperto fra la Provincia del Medio Campidano e gli agricoltori dei Comuni interessati che, dopo oltre mezzo secolo, si sono trovati nell’impossibilità di raggiungere i loro terreni, al posto del ponticello, improvvisamente ecco uno scavo profondo che di fatto impedisce il passaggio. Dunque la protesta, la raccolta firme e altro ancora fino al nuovo abuso: ripristinati gli accessi coprendo l’ostacolo con terra e sassolini.

La protesta

La questione parte dai lavori in corso per la messa in sicurezza e riqualificazione della Provinciale 56, nel tratto Serrenti-Samassi, progetto per complessivi 937mila euro che include anche Serramanna. A maggio, aperto il cantiere e man mano che le opere venivano realizzate, dai sopralluoghi del personale della Provincia emergeva che alcuni cavalcafossi erano stati costruiti abusivamente, così la ditta ha provveduto ad eliminarli. Quando gli agricoltori si sono trovati con gli accessi alle terre chiusi da una rete rossa di cantiere, il passaparola è stato veloce. E la spiegazione della Provincia «i ponticelli sono stati realizzati senza la dovuta autorizzazione» ha avuto l’effetto di un terremoto. Immediato un incontro sul posto, presenti i tecnici della Provincia, del Consorzio di bonifica, il sindaco di Serrenti, Pantaleo Talloru, e il vice di Samassi, Giacomo Onnis. E via a una fitta corrispondenza fra la Provincia e Talloru. In attesa di una soluzione, gli agricoltori hanno ripristinato il passaggio e raggiungono indisturbati la proprietà. Tutto risolto? Al contrario, sembra l’inizio di una lotta. Da parte sua la Provincia conferma il divieto «in difesa della legalità e sicurezza della viabilità», dall’altra i lavoratori: «Non possiamo abbondare le coltivazioni».

Abusi edilizi

Dalla protesta in strada agli uffici della Provincia e del Comune di Serrenti. «La difesa della terra – dice l’amministratore straordinario della Provincia Roberto Cadeddu – è un sacrosanto diritto dei lavoratori, la condividiamo e la sosteniamo. In questo caso si tratta di opere abusive che vanno contro la sicurezza di un tragitto, seminato di tante croci, l’ultima è recente, una giovane infermiera ha perso la vita. Nessuno vieta l’accesso ai campi, semplicemente chiediamo il rispetto delle norme». Cadeddu aggiunge: «Nei nostri uffici non è depositato alcun progetto di autorizzazione. Sostenere che si tratti di un intervento storico, non basta. Il Codice della strada è chiaro “gli accessi e le diramazioni già esistenti, ove sprovvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati”». Dunque l’invito ai lavoratori a «presentare un progetto, non per un ripristino del vecchio, ancora di più se è in un punto pericoloso».

I soldi

«La zona in questione – sostiene Talloru – è Perdalba, dove si trovano i migliori terreni del territorio, per la maggior parte si tratta di colture irrigue, ma anche foraggio e grano. In questo periodo come si fa ad impedire il transito della mietitrebbia? Un grave danno. Comunque sia, gli ingressi sono stati realizzati dalla vecchia Provincia di Cagliari. A distanza di oltre 50 anni, si scoprono abusivi? Dimostratelo. Poi se ne potrà parlare. Se la vecchia Provincia ha sbagliato, trovi ora i rimedi. Nessun costo per gli agricoltori dei due Comuni».

