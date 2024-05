Guerra per una fetta di porto 

Tutti vogliono i 1.400 metri quadri di specchio acqueo destinati all’ormeggio delle imbarcazioni da noleggio. Se lo contendono tre società: Turismar, Arbatax società consortile e Levante Arbatax. Ma fino al 24 maggio glinaspiranti potrebbero aumentare. Chiusi i termini per la presentazione delle istanze, l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna inviterà le società candidate a presentare un progetto corredato da un’offerta economica al rialzo. Dopodiché l’Authority nominerà una commissione di valutazione che, in base alla qualità dell’offerta, individuerà il nuovo concessionario dell’area contesa. Per chi resta fuori saranno guai.

Il rebus

Nei mesi scorsi gli esperti della Cetena, società specializzata nella tecnica navale, hanno effettuato test specifici per analisi dei rischi e verifica della navigabilità nel bacino portuale considerando tutti i possibili scenari di criticità. Al culmine dell’approfondimento, l’Authority ha individuato gli specchi acquei compresi nella darsena cantieristica quale area destinata all’ormeggio di unità da diporto. Le istanze sono pubblicate sulla vetrina virtuale dell’Authority che attende il 24 maggio prima di tirare le somme. Nel caso si limitasse a tre candidature, l’ente di governo del porto dovrà avviare una trattativa. La spunterà il miglior offerente. Tra le banchine, da qualche giorno, è l’argomento più gettonato, benché nessuno voglia proferire mezza parola in vista della scadenza dei termini. L’attesa è snervante e l’ansia si è stratificata sul molo.

Il sindaco

Del fatto che sia una situazione ad alto rischio per l’economia del territorio è consapevole anche il sindaco di Tortolì, che ha sollecitato il presidente dell’Authority, Massimo Deiana a trovare una soluzione anche solo transitoria, condivisa fra i soggetti coinvolti. «In attesa dell’ultimazione delle procedure per l’assegnazione degli spazi - dice Marcello Ladu - le aziende si trovano in una situazione di stasi. È una situazione non più sostenibile, da risolvere in maniera urgente, senza procrastinazione ulteriore poiché la stagione turistica è alle porte e le stesse, una quindicina di aziende, risultano impossibilitate a svolgere il proprio lavoro, con innegabili disastrose ripercussioni sull’economia dell’area».

RIPRODUZIONE RISERVATA