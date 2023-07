Guerra nel Pd, Ivan Puddu rinuncia al reclamo 

Non è stato presentato nessun reclamo contro il provvedimento di sospensiva adottato dal giudice del Tribunale di Lanusei che ha azzerato l’organigramma del Pd, a cominciare dal segretario Ivan Puddu. «In questa vicenda non doveva entrare il Tribunale – spiega Puddu - Il candidato sconfitto al congresso e i tesserati che hanno sostenuto questa strada, non riconoscendo la democrazia interna al partito, lo hanno danneggiato nella credibilità, e nella reputazione, scadendo anche nelle accuse dirette a persone reputate da tutti di alto profilo morale e professionale. Tutto questo non è politicamente e moralmente accettabile». Il giudice Giada Rutili, accogliendo l’istanza di Matteo Stochino 42 anni, di Ilbono, ha ritenuto vi fossero gravi irregolarità nella formazione della commissione elettorale. «Le regole interne al partito e gli organi preposti a dirimere le questioni c’erano prima e ci sono oggi. Non si può pensare di risolvere i problemi in Tribunale. Siamo fiduciosi che il Pd trovi politicamente la soluzione e si esprima con i suoi organi di garanzia. Per noi la politica continua ad essere la soluzione ai problemi interni a un partito. Nel merito della questione il Tribunale entrerà a novembre, sempre che la politica non riesca prima a risolvere il problema. (si. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA