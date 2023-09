Guerra legale sul teatro:  gli Alidos fanno causa ai proprietari del Centrale 

Chi credeva di potersi accomodare presto sulle poltroncine del Teatro Centrale Alidos in via Marconi, sbagliava di grosso. Come era prevedibile data l’aria che tirava, la controversia sfociata tra la proprietà (la famiglia Acquas) e gli Alidos, finisce nelle aule del tribunale.

La compagnia degli Alidos ha fatto causa agli Acquas e già nei giorni scorsi le parti si sono presentate in aula per la prima udienza: tutto rinviato però al 29 settembre.

Come noto il nodo della questione è sempre quello relativo ai lavori che la proprietà ha portato avanti nei mesi scorsi. Stando agli Alidos, «ci sono stati enormi errori. Non c’è lo spazio sufficiente per gli spettatori tra una fila di poltroncine e l’altra e da metà platea non si vede nemmeno il palco», solo per citarne qualcuna.

La compagnia

«La causa è la naturale conseguenza del comportamento della proprietà», spiega Gianfranco Angei fondatore e direttore artistico degli Alidos, «hanno sospeso i lavori e di fatto non è stato rispettato il contratto dove loro si impegnavano a ristrutturare in un certo modo. Qualcosa hanno fatto ma in modo errato. Noi abbiamo fatto presente che c’erano degli errori ma anziché rimediare hanno bloccato i lavori. Di fatto gli operai sono sempre entrati quando hanno voluto. Noi gli abbiamo scritto che il teatro era a loro disposizione almeno dieci ore al giorno».

Sta di fatto che l’accordo non è stato trovato e che adesso spetterà al giudice dirimere il bandolo della matassa.

La proprietà

«Gli Alidos hanno iniziato un’azione legale ingiustificata e incomprensibile», sostiene Brunello Acquas, avvocato della proprietà. «Siamo sconcertati perché noi volevamo solo finire i lavori il prima possibile. Questa causa giudiziaria invece inasprisce gli animi e allunga i tempi. Abbiamo chiesto quando poter fare entrare gli operai per sistemare le cose, ma la risposta è stata questa causa».

La prima udienza è stata rinviata «per consentire all’avvocato degli Acquas di visionare una memoria che abbiamo presentato. Peccato perché chi ci rimette è la città che poteva avere a disposizione quanto prima il teatro e ci rimette la proprietà che ha speso per fare i lavori».

Tra le contestazioni degli Alidos c’è quella che riguarda le poltroncine per cui non sarebbe stato lasciato lo spazio tra una fila e l’altra per poter mettere le gambe e poi non sarebbero regolari le quote tra un gradino e l’altro e da metà sala non si riuscirebbe a vedere il palcoscenico. E pensare che sembrava ormai cosa fatta: con già allestita anche una mostra dei cimeli del vecchio cinema all’ingresso. Anche questa, peraltro, oggetto di controversia.

