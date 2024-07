Guerra in Ucraina, oggi la telefonata Trump-Zelensky 

Washington. Donald Trump torna a fare campagna dopo la trionfale nomination incassata alla convention di Milwaukee, con un primo comizio in programma per oggi in Michigan, uno degli Stati in bilico del Midwest. Ma prima di volare a Grand Rapids ha in programma una telefonata con Volodymir Zelensky, preoccupato (come le cancellerie europee) che in caso di vittoria Trump imponga una pace costringendo Kiev a rinunciare alla Nato e ai territori conquistati da Mosca. Lavorare con lui, se verrà rieletto, sarà «un duro lavoro, ma noi siamo grandi lavoratori», ha sdrammatizzato il presidente ucraino, che però ha già aperto alla presenza della Russia al prossimo vertice di pace. Nel suo discorso di 90 minuti a Milwaukee, uno dei più lunghi nella storia delle convention, Trump ha promesso di riportare la pace in un mondo «sull’orlo della terza guerra mondiale», vantandosi di poterlo fare «con un colpo di telefono». Attribuendo a Biden la responsabilità di quasi ogni focolaio di destabilizzazione al mondo, ha aggiunto: «Metteremo fine ad ogni singola crisi internazionale che è stata creata dall’amministrazione in carica, inclusa l’orribile guerra tra Russia e Ucraina. Con me non sarebbe mai successo. E quella causata dall'attacco di Hamas contro Israele», aggiungendo che Hamas «pagherà un caro prezzo se non libererà i prigionieri prima del mio nuovo mandato». Poi ha irritato il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, annunciando il pugno duro contro l’invasione dei migranti «criminali» negli Usa, diventati «la discarica del mondo».

