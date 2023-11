Guerra in spiaggia per gli ombrelloni: udienza al Tar 

È finita davanti al Tar Sardegna la “guerra degli ombrelloni” tra le società Duemilasedici e Le Buganville, titolari di due concessioni demaniali nel litorale di Villasimius. La prima si era vista rifiutare un accesso agli atti dalla Capitaneria di Porto, quando aveva chiesto di ottenere le carte di un accertamento compiuto sull’azienda rivale che non avrebbe noleggiato ombrelloni e pedalò ai soli clienti del proprio residence, come prevedeva la concessione.

Ad assistere la Duemilasedici c’erano gli avvocati Raffaele Soddu e Marco Masciu, mentre la Le Buganville era assistita dai legali Mauro Barberio e Stefano Porcu. La Capitaneria, invece, si è costituita con l’Avvocatura dello Stato. Il primo stabilimento era autorizzata a posizionare ombrelloni, lettini e natanti in una porzione di 500 metri quadrati della spiaggia di Simius, la seconda, invece, poteva farlo solo con gli utenti della propria struttura alberghiera. L’accusa era di averlo fatto anche con i normali bagnanti, sottraendo così clientela all’altro operatore.

I giudici del Tar Sardegna hanno dato ragione alla società che ha mosso il ricorso. «Nel caso in esame», si legge nella sentenza, «la ricorrente ha dichiarato le ragioni per le quali ha chiesto la documentazione, rappresentando l’esigenza di sollecitare l’Amministrazione affinché dichiari la decadenza della concessione demaniale della contro interessata, nonché di formulare una eventuale richiesta di risarcimento danni in sede civile nei confronti della Le Bouganville per il prospettato sviamento di clientela». La Capitaneria, dunque, dovrà consegnare i documenti richiesti, visto che la società Duemilasedici lamenta che gli utenti non alloggiati nell’albergo della società rivale «sarebbero probabilmente acceduti nello stabilimento adiacente».

Insomma, la disputa sugli ombrelloni – tutta estiva e risalente allo scorso anno – è appena cominciata e rischia di proseguire anche nei prossimi mesi.

