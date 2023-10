Guerra in famiglia, chiesta la condanna di Mario Altana 

Un anno e sei mesi di reclusione per Mario Altana (manager sanitario, ex consigliere comunale di Olbia e avvocato) al quale vengono contestati i reati di calunnia e diffamazione, un anno e quattro mesi per il fratello Paolo, accusato di calunnia e quattro mesi di carcere per l’avvocato Antonio Pala, indagato per violazione della privacy: sono le richieste del pm Gianmarco Vargiu nel processo per i fatti che vedono come vittima il presidente del Consiglio comunale di Olbia, Marzio Altana. Gli episodi contestati sono avvenuti a Olbia nel 2018. Stando alla ricostruzione della Procura, Mario e Paolo avrebbero denunciato il fratello Marzio, accusandolo di tenere i suoi cani in condizioni tali da rendere visibili i segni della denutrizione. Dopo la denuncia, si legge nel capo di imputazione, è stato verificato che gli animali erano ben nutriti e puliti. Mario Altana e Paolo Altana sono accusati anche di diffamazione, per avere divulgato delle foto (attraverso i social e consegnandole ad un giornalista) che ritraggono i cani. L'avvocato Antonio Pala, sempre stando alla tesi del pm e della parte civile Danilo Mattana, avrebbe scattato le foto nel giardino della casa di Marzio Altana. Il pm ha detto: «Si tratta di una azione studiata, pianificata ed artatamente posta in essere al fine di colpire la vittima. Mediaticamente al solo fine di screditarla». Nella prossima udienza interverranno le difese.

RIPRODUZIONE RISERVATA