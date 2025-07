Guerra di vicinato per i pini 

Mobilitazione per salvare gli alberi della discordia: si tratta dei maestosi pini piantati molti anni fa in un giardino condominiale di via Cremona, al centro di una controversia legale tra vicini che si protrae da diversi anni.

La controversia

La lite non ha trovato finora una soluzione condivisa, nonostante i numerosi tentativi di raggiungere un compromesso. Tanto che una delle parti in causa ha dato incarico a uno studio legale di procedere formalmente, intimando ai condomini l'abbattimento degli alberi in questione. «Le radici di quei pini - racconta Giuseppe Sollai, uno dei residenti che chiede l’abbattimento - stanno creando problemi al pavimento del giardino, mentre le fronde altissime causano danneggiamenti al tetto del garage e alla facciata della palazzina. Abbiamo più volte tentato di raggiungere un accordo senza mai trovare una vera disponibilità dalla controparte». Chi invece non si rassegna all'abbattimento degli alberi è il gruppo guidato da Francesco Perra che, fino a pochi anni fa, viveva nel condominio: «Quei pini sono stati piantati nel 1987 per iniziativa dei bambini che vivevano in quel rione, me compreso». Ora è diventato il portavoce di tutti i condomini che non vogliono rassegnarsi all'abbattimento e, con video sui social o altre iniziative, cerca evitare il triste epilogo.«Questo giardino - prosegue - rappresenta una delle più estese aree verdi della zona ed è quasi confinante con i giardini pubblici. Al suo interno si è creato un micro habitat in cui vivono diverse specie di uccelli e vi è ospitata una colonia felina. Per cui sarebbe inopportuno procedere all'abbattimento di quegli alberi, parte integrante del giardino».

Braccio di ferro

«Non vogliamo passare come persone incuranti dell'ambiente, – dice Sollai – però quegli alberi rappresentano un problema per noi, ma anche un potenziale pericolo per le proprietà. Quello che vogliamo è che vengano ristabilite le normali regole di buon vicinato, possibilmente trovando un accordo comune». Anche se i pini possono abbattuti senza il parere favorevole della Guardia forestale, Francesco Perra non si rassegna: «Troveremo un modo per salvarli anche facendo ricorso a normative poco conosciute: il Codice civile dice che gli albero piantati da oltre 20 anni, anche e a distanza inferiore a quella di confine, se non sono mai stati contestati in quel lasso di tempo vanno salvati grazie all’istituto dell’usucapione».

