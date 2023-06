Guerra di Tavolara, vince la guida 

Assolto perché il fatto non sussiste, Massimo Putzu vince il primo round della battaglia di Tavolara. Ieri mattina, il Giudice di Pace di Olbia, Emilio Floris, ha escluso che Putzu abbia attraversato illegalmente i terreni della famiglia Marzano, organizzando le escursioni sull’isola. Passa la linea della difesa di Putzu, secondo l’avvocata Edi Baldino sul sentiero esiste una servitù di uso pubblico e la deposizione della guida olbiese, il cui contenuto era stato confermato dai testi della difesa, va esattamente in questa direzione. Putzu aveva detto: «II sentiero di Punta Cannone è sempre esistito, viene utilizzato da decenni. Non esistono recinzioni o cartelli di divieti e noi non abbiamo occupato i terreni di Vittorio Marzano, le escursioni durano poche ore e poi si va via».

Il pm: assolvete

Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza di primo grado, ma è evidente che la decisione del Giudice di Pace fissa un paletto nella complicata vicenda delle escursioni nell’isola. Massimo Putzu, il re delle vie ferrate di Tavolara, era accusato di occupazione e invasione di terreni privati. Va ricordato che anche il pm, Franca Cabiddu, aveva chiesto l’assoluzione. L’imprenditore Vittorio Marzano, uno dei proprietari di buona parte di Tavolara, si era costituito parte civile ed è assistito dall’avvocato Antonio Asara.

«Attacco alle escursioni»

Dopo la sentenza, Massimo Putzu commenta: «Mi fa piacere questa decisione, sono soddisfatto. Però devo dire una cosa. Più che un attacco a me, questa vicenda rappresenta un attacco ai camminatori, agli escursionisti, a tutte le persone che amano la natura e amano Tavolara. Non non abbiamo mai disturbato la proprietà, mai». Edi Baldino aggiunge: «Il principio che ci sta a cuore ed è quello che abbiamo sostenuto davanti al giudice è che ormai, dopo oltre cinquant’anni di escursioni, esiste un diritto di fruizione pubblica di questo paradiso naturalistico. La vicenda di Tavolara è emblematica e coinvolge anche importanti questioni che stanno alla base di una moderna concezione del diritto di proprietà. Massimo Putzu e gli escursionisti non hanno violato nessuna legge e ora lo ha detto anche un giudice». Ovviamente ora bisognerà attendere eventuali iniziative della proprietà.

RIPRODUZIONE RISERVATA