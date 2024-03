«Guerra di poltrone per la Giunta» 

«Se il buongiorno si vede dal mattino, non c’è da aspettarsi troppo dall’esperimento grillino del campo largo in Sardegna. Alessandra Todde non ha ancora ricevuto la proclamazione della sua elezione che già si è resa protagonista di una guerra partitica per la spartizione delle poltrone della sua giunta da far invidia ai peggiori momenti di questa repubblica», attacca il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Mura.

«Non abbiamo sentito una parola - prosegue - sulla capacità di attuazione del programma che anche se in maniera risicata, ha vinto le elezioni, tantomeno una parola sulle eventuali competenze dei componenti della giunta. Per ora hanno parlato solo di quantificazione dei posti per soddisfare la fame di poltrone dei principali partiti del campo largo, Pd e 5 stelle. Ci auguriamo che quanto prima si inizi a parlare di Sardegna e si abbandoni la famelica corsa all'ultimo posto da spartire tra Pd e M5S e si onori la volontà dei sardi». Rinforza il concetto il collega di partito Salvatore Deidda: «Non sono stati ancora proclamati, ma nel centrosinistra già ci mostrano come procederà la legislatura tra forze politiche che, su questioni fondamentali, la pensano in maniera diametralmente opposta l’una dall’altra».

Le trattative per la formazione della nuova Giunta sono nel mirino dell’intero centrodestra: «L’eterogeneità delle liste che compongono il campo largo sta già facendo emergere le prime crepe di una coalizione creata solo per battere l’avversario, senza una reale condivisione di programmi», dice il segretario regionale di Forza Italia Pietro Pittalis, «e siamo solo all’inizio». Dello stesso tenore le dichiarazioni di Dario Giagoni, deputato della Lega ed ex coordinatore isolano del Carroccio: «È ormai guerra dichiarata per le poltrone della giunta Todde. I diktat rischiano di mandare in fumo il cosiddetto campo largo, soprattutto se la fame di poltrone riguarda i principali partiti della coalizione, Pd e M5S. La tensione è palpabile, perché in ballo ci sono dodici assessorati, e a rivendicare in qualche modo il proprio peso nell'esecutivo ci sono anche gli altri partiti della coalizione». Per Giagoni «quello che cinque anni fa venne bollato da un esponente grillino intento ad abolire la povertà come uno spettacolo osceno, oggi viene riproposto proprio dai suoi compagni di partito a braccetto col Pd. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, allora sarà il caso di preparare gli ombrelli».

