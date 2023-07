Guerra di nervi sulla centrale atomica 

Kiev. Il terrore di un’estate nucleare tiene col fiato sospeso il mondo che punta gli occhi sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, sulla quale Mosca e Kiev si rimpallano le accuse di un imminente attacco con conseguenze catastrofiche per l’Europa e l’intero globo. Martedì un consigliere dell’agenzia russa Rosatom ha denunciato un imminente raid ucraino sul sito. Falsità e provocazioni secondo Kiev, per la quale anzi i russi hanno piazzato mine sui reattori 3 e 4 dell’impianto con l’intento di simulare un bombardamento e incolpare l’Ucraina dell’incidente.

Nonostante le accuse reciproche, l’alba del giorno 497 dell’invasione è giunta senza alcun incidente. Ma il pericolo non è passato: il rischio di «un sabotaggio del regime di Kiev» rimane «molto alto», secondo il Cremlino. Da tempo Kiev sostiene che i russi hanno piazzato mine sui reattori della più grande centrale nucleare d’Europa per incolpare gli ucraini. Gli esperti dell’Aiea hanno ricordato che negli ultimi giorni hanno ispezionato l’impianto, senza trovare ordigni. Ma non basta: per il direttore dell’agenzia Onu, Rafael Grossi, serve «un ulteriore accesso».

Prigionieri

La Russia e gli Stati Uniti mantengono contatti su scambi di prigionieri, ma devono rimanere riservati: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. L’ambasciatore Usa in Russia Lynne Tracy ha visitato il giornalista statunitense Evan Gershkovich, lo stesso giorno in cui i diplomatici russi hanno visitato il cittadino russo Vladimir Dunayev, detenuto negli Stati Uniti.

La guerra

Nel frattempo la guerra continua: Kiev ha rivendicato la liberazione di 7,5 chilometri nella linea di difesa russa a Melitopol e Berdiansk, nel sud, e la riconquista di territori a nord di Bakhmut. Mentre secondo il capo di Stato maggiore della Difesa del Regno Unito, Tony Radakin, l’esercito russo ha perso metà della sua capacità di combattimento, inclusi 2.500 carri armati. Nel Donetsk una potente esplosione avrebbe distrutto un grande deposito russo di munizioni Mlrs a Makiivka, dove secondo le autorità filorusse una persona è morta e 40 sono rimaste ferite per i raid di Kiev. Momenti di tensione a Kiev, dove un uomo ha fatto esplodere un ordigno nel tribunale distrettuale di Shevchenkiv della capitale, provocando due feriti tra gli agenti. Il responsabile è stato Igor Humenyuk, accusato di un attentato terroristico nel 2015.

