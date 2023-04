Guerra di nervi nel Pd,  Cherchi prova a fare ordine Due dottoresse per Depau 

Dem a rapporto da Filippo Cherchi. La segreteria, più qualche altro esponente esterno radicato nel partito (tra questi Tiziana Mameli), si sono seduti attorno a un tavolo per provare a fare ordine all’interno del partito, un puzzle ancora scombinato. La missione del segretario è tentare di riportare il sereno evitando che le varie anime continuino ad accapigliarsi. Chi non arretra è Franco Pili. L’ingegnere ha messo nel mirino la data del 29 aprile: a meno di clamorosi scossoni presenterà la sua lista. La sua civica sarebbe pronta, ma per blindarla forse non è ancora arrivato il momento.

I nomi

Lara Depau e Marcello Ladu sono i primi nomi ufficiali di candidati a sindaco. Entrambi se ne guardano bene da ufficializzare i nomi dei loro aspiranti consiglieri, ma nelle chat affiorano richieste di consensi che autorizzano a pensare come la disponibilità sia già stata concessa. In lista con Lara Depau, ex numero due dell’amministrazione di Massimo Cannas ora sostenuta, fra gli altri, dai Riformatori, ci sarebbero Patrizia Verdicchio e Patrizia Laconi, entrambe dottoresse, oltre a Carlo Marcia, assessore uscente. Con Marcello Ladu, reduce da quattro anni all’opposizione, sono in corsa gli esponenti di Fratelli d’Italia, Stefania Vargiu e Luigi Cardia (a uno dei due dovrebbe spettare la carica di vicesindaco), Fausto Mascia (Udc), Salvatore Sinatra (Lega) e Gigi Serra (Sardegna 20Venti). In quota Psd’Az, il partito del candidato sindaco, dovrebbero essere blindate le candidature di Irene Murru e Vincenzo Nieddu. Ladu dovrebbe anche avere l’okay di Pietro Muceli e Mara Mascia. Il gruppo Ladu ha appena inaugurato la sede.

Giorni bollenti

Sembra perdere quota la lista di Angelo Cucca che stava planando nei giorni scorsi, dopo che l’esponente di Forza Italia aveva abbandonato il tavolo di centrodestra. Le forze per chiudere il cerchio starebbero venendo meno. Più probabile che il commercialista stringa alleanze con altri gruppi. Massimo Cannas ha confidato agli amici di non voler recitare il ruolo di spettatore.