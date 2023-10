Guerra di campanile per le scuole 

L’amministratore straordinario Massimo Torrente lo aveva previsto che sarebbero state «lacrime e sangue». E non sbagliava. La conferenza provinciale per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa 2024-2025 si è rivelata un campo di battaglia per i sindaci dell’Oristanese, ciascuno impegnato a “proteggere” l’autonomia dei propri istituti, senza esclusione di colpi.

Il rinvio

Nessuna linea univoca: dopo quasi tre ore di dibattito si è deciso di rinviare a giovedì 19 la decisione finale. Prima, però, saranno convocate le otto Unioni dei Comuni, come suggerito dal sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi, con la speranza di arrivare ad una sintesi. Le linee guida della Regione, che ora dovranno tornare in commissione e in Giunta, prevedono per il territorio il taglio di quattro dirigenze: neanche troppe se paragonate a quelle del Sud Sardegna o del Nuorese. Eppure nessuno è intenzionato a fare passi indietro.

Le proposte

Sul tavolo, ieri mattina, alcune proposte formalizzate agli uffici provinciali dai primi cittadini. Ghilarza ha rispolverato l’idea dell’istituto globale, mentre Riola Sardo e Baratili San Pietro puntano a riorganizzazione i propri istituti con l’obiettivo di rafforzare i Comprensivi di Cabras e San Vero Milis. Ipotesi che il primo cittadino di Nurachi, Renzo Ponti, non coinvolto dai colleghi, ha bollato come «una pugnalata alle spalle».

Le scintille

Scintille anche tra il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna e il collega di Santa Giusta Andrea Casu.

Le amministrazioni che fanno capo alla dirigenza di Simaxis e Villaurbana (Solarussa, Ollastra, Zerfaliu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, e Villanova Truschedu) hanno suggerito la nascita di un nuovo istituto Comprensivo con sede legale a Santa Giusta: il tutto a scapito del circolo didattico 1 di Oristano che si vedrebbe sottrarre gli alunni della cittadina lagunare e finirebbe ben al di sotto dei parametri necessari a mantenere l’autonomia.

«È inconcepibile, ognuno pensa a curare il suo orticello», ha tuonato Sanna. Secca la replica del collega di Santa Giusta: «Dopo anni il nostro paese tornerebbe ad essere sede di dirigenza, è ovvio che a noi vada bene».

Il capo della Giunta oristanese ha criticato aspramente l’atteggiamento «passivo» dei suoi colleghi. «Ho inviato una proposta per rigettare le linee guida della Regione, mi sarei aspettato maggiore condivisione», ha detto.

Il documento stilato dagli uffici di piazza Eleonora include anche una seconda opzione: dimezzare il taglio delle autonomie per il prossimo anno scolastico e rinviare a quelli successivi l’adeguamento.

No secco

Sulla necessità di respingere in toto la riforma scolastica si sono espressi il sindaco di Marrubiu Luca Corrias, di Ghilarza Stefano Licheri e di San Vero Milis Luigi Tedeschi.

I dirigenti

«Stiamo perdendo tempo - ha sostenuto invece il dirigente dell’Itis Othoca, Franco Frongia - queste proposte le avrei volute sentire a gennaio, a febbraio, non a ottobre. Il Ministero ha già deciso: si sarebbe dovuto fare un ragionamento di buon senso e decidere dove tagliare».

Al vetriolo la replica della dirigente dell’istituto comprensivo di Marrubiu, Marina Enna: «Troppo semplice parlare quando si è da diciotto anni dirigente nella stessa scuola».

