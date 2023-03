Guerra di bande a Roma «ma non parlate di emergenza» 

Roma. Omicidi, agguati, regolamenti di conti: in poche settimane sono molti i delitti legati alla criminalità organizzata, ma anche numerosi episodi di violenza isolata. Il sindaco Roberto Gualtieri ammette «grande preoccupazione» e auspica tempi «brevissimi» per la nomina del nuovo prefetto, ma intanto invita a non parlare di«una emergenza sicurezza per le persone e i turisti».

L’ultimo omicidio è di lunedì sera a Torpignattara, in via dei Ciceri. A cadere sotto i colpi dei sicari, Luigi Finizio, 51enne con precedenti per droga. Sull’agguato sono al lavoro i pm dell’Antimafia, segno che la vicenda non è confinata a rivalità tra bande di spacciatori di piccolo calibro ma investe livelli di criminalità più strutturata. Il cugino di Finizio, Girolamo, è legato al gruppo di stampo camorristico dei Senese ed è stato condannato in primo grado a 11 anni per la gambizzazione di Paolo Ascani, figura legata al clan degli Spada. L’omicidio Finizio arriva tre giorni dopo quello dello chef Emanuele Costanza, in arte Manuel Costa, ucciso la sera del 10 marzo con due colpi di pistola alla testa da Fabio Giaccio, 43 enne di origini napoletane, per questioni economiche. L’8 marzo Mihai Stafan Roman, rumeno, era stato ucciso da due killer poi fuggiti in moto nella zona di Casal de' Pazzi. Il 22 febbraio il pr pugliese Francesco Vitale era precipitato da un palazzo della Magliana: due gli arresti, sullo sfondo un debito non restituito. Sempre a febbraio il cittadino filippino Lee Michael Pon è stato accoltellato a morte da un connazionale e Danilo Salvatore Lucente Pipitone, caporalmaggiore dell’esercito, è stato ucciso in un parcheggio a Centocelle da un tunisino poi arrestato in Francia.

