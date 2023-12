Guerra dell’Ici, Sedini batte Enel 

Il Comune di Sedini vince ancora contro Enel Green Power e questa volta è la Corte di Cassazione a dare ragione all’amministrazione anglonese sullo status del parco eolico di Littigheddu. Gli “ermellini”, accogliendo la tesi del legale del Comune, l’avvocato Marco Antonio Loi, hanno stabilito che il parco (43 aerogeneratori) nel 2008 avrebbe dovuto essere accatastato ai fini del pagamento dell’Ici. La Cassazione ha stabilito che al Comune di Sedini debbano essere versati “471mila euro, di cui euro 339mila euro per tributi e 100mila euro per sanzioni, oltre agli interessi in relazione al mancato accatastamento”. In pratica la società che ha realizzato l’impianto poneva delle questioni legate a incertezze normative, invece la Cassazione ha fissato un punto, stabilendo, in riferimento alle torri eoliche, che “fabbricati e costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo». Quindi anche gli aerogeneratori, come ha sempre sostenuto il Comune dell’Anglona.

L’amministrazione sedinese sta portando avanti la battaglia della rendita catastale delle torri da tempo. La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Sassari aveva già stabilito che l’Imu per gli aerogeneratori deve essere versata, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Marco Antonio Loi. Enel Green Power aveva impugnato, perdendo il ricorso, un avviso di accertamento con il quale veniva richiesta l’Imu non pagata del 2014, per la somma complessiva di quasi un milione di euro (sanzioni incluse).

