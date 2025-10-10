Guerra delle pizzerie, spuntano nuove accuse 

Insulti, minacce e vessazioni nei confronti dei titolari e dei dipendenti della pizzeria Kephas da parte dei rivali della pizzeria Caroline, che si trova proprio dall’altra parte della strada. Si è chiusa con dieci indagati l’indagine della Procura su presunta guerra tra locali del Corso Vittorio Emanuele, sfociata nelle scorse settimane in un’ordinanza di custodia cautelare del giudice Giuseppe Pintori su richiesta della pm Ginevra Grilletti.

Gli episodi

Sono numerosi gli episodi dei presunti atti persecutori contenuti nell’avviso di chiusura indagini notificato agli avvocati del titolare della pizzeria Caroline, Antonello Del Zompo e del dipendente Alessandro Medda, 53 e 25 anni, oltre che di Stefano Parodo (34 anni), Gianni Cardia (36) e William Congera (40). Tra gli indagati – per altre vicende – spuntano anche Mattia Camba (35 anni), Valentino Ledda (23), Aboul Nabi Coly Sarr (37), Ilenia Corso (52) e Carola Del Zompo (25 anni). Alcuni degli indagati sono accusati di perseguitare e minacciare, da almeno 5 anni, i titolari e i lavoratori dell’attività concorrente, causando alle presunte vittime un tale stato d’ansia da convincerli a vendere l’attività. In più ci sarebbero due attentati incendiari tentati, non riusciti solo grazie all’intervento di passanti, contro una Ford Ka e una Toyota Aygo della titolare del Kephas, Piera Pinna e del marito Rossano Murtas, quest’ultimo brutalmente pestato cinque anni fa con un casco da Medda (per questo ha patteggiato un anno e 8 mesi. Tra i reati contestati, non a tutti gli indagati, c’è anche illecita concorrenza con minacce e violenza. Alcuni degli indagati (Mattia Camba, Gianni Cardia, Valentino Lai, Abdoul Nabi Coly Sarr) sono finiti nei guai perché nel corso delle indagini sono emerse vicende legate alla cessione di stupefacenti.

Rinvio a giudizio

I difensori Marco Lisu, Giuseppe Ledda, Luca Argiolas e Luciano Cau avranno ora a disposizione il fascicolo dell’inchiesta e i loro assistiti potranno decidere se farsi interrogare, depositare memorie o ulteriore documentazione, prima che la pm Grilletti proceda alla richiesta di rinvio a giudizio. Nelle scorse settimane, dopo l’escalation di violenza, la Procura aveva chiesto al Gip Pintori di firmare le ordinanze cautelari che erano state eseguite nel giro di qualche giorno. Nei guai rischiavano di finire anche i titolari di altri locali del Corso che sarebbero stati contattati per cancellare le immagini delle telecamere a circuito chiuso.

