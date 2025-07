Guerra delle pizzerie: minacce, aggressioni e due auto incendiate 

Insulti, minacce e vessazioni non solo ai titolari della pizzeria Kephas di Corso Vittorio Emanuele, ma anche ai dipendenti: in un caso una ragazza sarebbe stata addirittura seguita sino a Quartu, per cercare di capire dove abitasse. In più, alcuni rivali della pizzeria Caroline, che si trova proprio davanti all’altra, avrebbero allontanato i clienti del locale concorrente, arrivando anche a gettare dell’olio davanti all’ingresso.

L’ordinanza

Sono numerosi gli episodi dei presunti atti persecutori contenuti nelle quasi 100 pagine di ordinanza di custodia cautelare firmate dal giudice Giuseppe Pintori, che hanno fatto finire in carcere uno dei titolari della pizzeria Caroline, Antonello Del Zompo e col dipendente Alessandro Medda, 53 e 25 anni, confinando agli arresti domiciliari anche Stefano Parodo (34 anni), Antonio Lattucca (39) e Gianni Cardia (36), questi ultimi con braccialetto elettronico. Sono accusati di perseguitare e minacciare, da almeno 5 anni, i titolari e i lavoratori dell’attività concorrente, causando alle presunte vittime un tale stato d’ansia da convincerli a vendere l’attività. In più ci sarebbero due attentati incendiari tentati, non riusciti solo grazie all’intervento di passanti, contro una Ford Ka e una Toyota Aygo della titolare del Kephas, Piera Pinna e del marito Rossano Murtas, quest’ultimo brutalmente pestato cinque anni fa con un casco da Medda (per questo ha patteggiato un anno e 8 mesi.

L’ultimo raid

L’ultimo dispetto sarebbe avvenuto il 5 luglio scorso, quando alle 17.10 i dipendenti di Kephas avrebbero trovato una grossa macchia viscosa, probabilmente olio, davanti all'ingresso del locale. Guardando i filmati hanno poi visto che alle 12.14 Antonello Del Zompo avrebbe versato il liquido. Ma nelle tantissime denunce depositate nel corso degli anni – ora tutte riunificate e finite all’interno dell’ordinanza – si leggono numerosissime minacce più o meno violente, insulti di ogni genere e di continui tentativi di danneggiare la pizzeria rivale. Da qui la contestazione da parte della pm Ginevra Grilletti, titolare di tutti i fascicoli, anche del reato specifico di «illecita concorrenza con minacce e violenza».

Le intercettazioni

In merito ai tentativi d’incendiare le due auto sono state attivate anche delle intercettazioni, una nei confronti di Antonio Lattucca, ritenuto l’esecutore materiale assieme a Gianni Cardia. Da quelle sarebbe emerso che i mandanti erano proprio Del Zompo e Medda. L’indagine, durata a lungo, è stata affidata agli agenti della Squadra Mobile della Questura che hanno ricostruito anche un giro di detenzione e spaccio di cocaina, indagando a piede libero Mattia Camba (35 anni), Valentino Lai (23) e il senegalese Abodoul Nabi Coly Sarr (37 anni). Per il primo dei tre il giudice ha disposto l’obbiligo di dimora. Il giudice, con le cinque ordinanze di custodia cautelare, ha inteso così «interrompere la saga infinita di atti persecutori» nei confronti della titolare della pizzeria rivale e di una dipendente, che sarebbe stata presa di mira pesantemente. Gli investigatori avrebbero anche ricostruito il tentativo di Del Zompo di convincere il titolare di un altro locale a cancellare le immagini del suo impianto di videosorveglianza, così da evitare che venisse ripreso nelle sue condotte e arrestato.

Richiesta di riesame

Ora i difensori degli indagati, quasi tutti assistiti dai legali Marco Lisu, Giuseppe Ledda, Luca Argiolas e Luciano Cau, avranno la possibilità di produrre documenti. Alcuni hanno già preannunciato ricorso al Tribunale del Riesame contro l’ordinanza di custodia cautelare. Nei giorni scorsi i cinque indagati erano già stati tutti sentiti dal Gip Pintori nell’interrogatorio preventivo, ma alla fine – vista la gravità delle condotte – il giudice ha comunque deciso di applicare carcere e domiciliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA