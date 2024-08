Guerra dell’acqua, vince Igea 

La società Interventi Geo-ambientali Spa (Igea) non sarà più obbligata a erogare l’acqua industriale alle zone di Cabitza, Campo Pisano, San Giovanni Miniera, Masua e all’area turistica di Porto Flavia. Lo ha chiarito il Tar Sardegna, accogliendo il ricorso contro il Comune presentato dall’azienda controllata dall’assessorato regionale dell’Industria: con una serie di ordinanze sindacali che vanno avanti dal 2016, l’Igea - costituita al fine di mettere in sicurezza e bonificare le miniere - era stata costretta a tenere aperti i suoi rubinetti e rifornire quelle aree, in attesa che i privati provvedessero a realizzare a proprie spese le nuove condotte.

La sentenza

A presentare il ricorso per conto della società mineraria è stato l’avvocato Giovanni Dore, mentre il Comune è stato assistito dal legale Efisio Busio. In ballo c’era l’ultima ordinanza sindacale, quella del 2 febbraio 2022, che però riprendeva altre simili precedenti. I giudici del Tribunale amministrativo non hanno avuto dubbi: «Il sindaco di Iglesias» si legge nella sentenza, «ha adottato le gravate ordinanze per far fronte ad una situazione non già di carattere eccezionale e non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, bensì ordinaria e prevedibile, che perdura da anni e che discende dal fatto che i cittadini residenti nelle zone in questione, nonostante il lunghissimo lasso di tempo trascorso dall’adozione delle prime ordinanze sindacali (nel 2016), non hanno ancora fatto quanto necessario per ottenere gli allacci alla rete idrica o quantomeno per ottenere l’approvvigionamento idrico a proprie spese (ciascuno secondo il rispettivo uso e consumo) anziché a spese della ricorrente, e neppure si sono attivati per risolvere il problema in via temporanea (per esempio dotandosi di un deposito di acqua potabile), nell’attesa dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni». La società aveva anche sollevato dubbi sulla legittimità delle ordinanze del Comune, motivate dal rischio di «gravi stati in ordine all’igiene e alla salute pubblica». Peccato che – nella stessa ordinanza – si specifica però che «trattandosi di acqua industriale» ne è vietato «l’uso ai fini potabili, alimentari e per l’igiene personale».

