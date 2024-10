Guerra del latte, processo per sette 

La vicenda risale al febbraio di cinque anni fa, con diversi presidi lungo la Carlo Felice per rendere ancora più clamorosa la protesta: gli allevatori di tutta la Sardegna reclamavano un prezzo equo del latte. Ora per due manifestazioni, di Abbasanta e Marrubiu, in sette sono stati chiamati a processo, l’udienza è fissata per il 17 ottobre. Ma per altre numerose persone, denunciate sempre per quel tipo di azioni fra Abbasanta, Paulilatino e Marrubiu, si è in attesa di capire che strada prenderanno le indagini. Con strascichi negativi per molte di loro che, per esempio, non possono accedere a finanziamenti a causa del carico penale pendente.

A processo

Giuseppe Atzeni, Giuseppe Lattucca (difesi dall’avvocato Mauro Ricci), Alessandro Bissiri, Mario Mazzette (assistiti dall’avvocata Rosaria Manconi) e Roberto Oppo (difeso dall’avvocata Cristina Puddu), tutti di Abbasanta, dovranno comparire fra otto giorni davanti al giudice monocratico Marco Mascia. I fatti risalgono al 12 febbraio 2019, quando si svolse una delle tante proteste lungo la 131 Dcn. In particolare, tutti e cinque gli indagati devono difendersi dall’accusa di aver impedito la circolazione stradale abbandonando le proprie auto sulle rampe di accesso e nella carreggiata. Una contestazione aggravata dall’aver commesso il fatto in concorso. Mazzette e Bissiri, inoltre, sono stati raggiunti da una contravvenzione per aver promosso una manifestazione non autorizzata nel corso della quale si radunò un centinaio di persone. A Bissiri viene contestato l’aver creato, il giorno prima della manifestazione, il gruppo Whatsapp “Protesta latte” al quale, sempre secondo l’accusa, avrebbe aggiunto numerosi partecipanti inviando messaggi, attraverso i quali li invitava a riunirsi, fornendo dettagli sulle azioni di protesta. A Mazzette, invece, si chiede conto di aver mandato un messaggio nello stesso gruppo con indicazioni sul punto di raccolta. Nel maggio 2021 i cinque indagati ricevettero un decreto penale di condanna, al quale i difensori si opposero chiedendo, invece, il giudizio ordinario; la settimana prossima si apre il processo.

In aula

Sempre lo stesso giorno e davanti allo stesso giudice prende il via un altro procedimento, che nasce dall’azione di protesta del 14 febbraio 2019 a Marrubiu. Francesco Carta, di Senis, e Matteo Deriu, di Siapiccia (assistiti dall’avvocata Puddu) devono difendersi dall’accusa di violenza privata: secondo gli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine, che in quelle settimane seguirono i vari presidi, avrebbero bloccato un autocarro, costretto il conducente a mostrare loro la bolla della merce trasportata e a mostrare loro il carico. Una circostanza che la difesa esclude e sulla quale nel procedimento avrà modo di verificarne i contorni; persona offesa è il conducente dell’autocarro. Anche in questo caso, i due indagati ricevettero un decreto penale di condanna, al quale l’avvocata Puddu si oppose sollecitando il giudizio ordinario. Per entrambi i procedimenti Cristina Puddu ha chiesto e ottenuto, come ormai succede da tempo, di avere la traduzione degli atti in lingua sarda.

