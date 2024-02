Guerra dei tavolini, respinto il ricorso di “Corso Dodici” 

È legittimo - almeno stando a quanto scritto dai giudici dal Tar Sardegna in una sentenza depositata ieri - il mese di stop alla concessione per i tavolini all’aperto, inflitta dal Dirigente del servizio Attività produttive al “Corso Dodici”, locale che si affaccia su Corso Vittorio Emanuele. Il provvedimento, come molti altri simili, è arrivato dopo un verbale dei vigili urbani che contestavano la presenza di musica, in violazione del regolamento sulla concessione del suolo pubblico.

Per il Tar «la mancata trasmissione alla ricorrente del verbale di accertamento della Polizia locale non ha leso in alcun modo il suo diritto al contraddittorio, poiché il Comune ha trasmesso all’interessata la comunicazione di avvio del procedimento ed essa ha potuto presentare le proprie controdeduzioni».

A presentare il ricorso per conto del locale è stato l'avvocato Gabriele Melis, mentre il Comune era assistito dalla legale Francesca Frau. La sanzione (che era stata sospesa dal Tar) prevedeva la sospensione per 30 giorni (dal 2 al 31 gennaio scorso) della possibilità di mettere i tavolini all’aperto. Il provvedimento sarebbe legato ad un accertamento effettuato dagli agenti della Polizia Locale il 17 novembre 2023 poco prima delle 22, dove veniva segnalato un «impianto elettroacustico di amplificazione e diffusione sonora con brani musicali perfettamente udibili nel Corso Vittorio Emanuele II fronte civico 12». I vigili avevano contestato la presenza di casse sulla facciata del fabbricato, in corrispondenza dell’ingresso del locale.

Nel frattempo, a marzo, sono previste le udienze al Tar e al Consiglio di Stato da parte dei locali Ninnos e del Bar Florio, entrambi in piazza San Domenico, che contestano la norma che prevede, in caso di doppia sanzione (recidiva), la sospensione della possibilità di mettere tavolini per 18 mesi.

