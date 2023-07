Guerra dei tavolini: già trenta sanzioni 

Dopo la raffica di sanzioni ai locali di piazza San Domenico e Corso Vittorio Emanuele, ora il giro di vite della Polizia Locale e degli uffici amministrativi comunali si è spostato in via Torino, piazza Costituzione e piazza Yenne. A conti fatti, nelle ultime settimane, il dirigente del Servizio attività produttive, Alessandro Cossa, ha già distribuito una trentina di diffide: ordini di togliere i tavolini all’aperto per periodi differenti a seconda dei verbali redatti dai vigili alle attività che avrebbero violato le concessioni. Provvedimenti obbligatori dopo gli accertamenti della Polizia Municipale che, sin da prima dell'estate, aveva iniziato a contestare a numerosi esercizi pubblici l’eccessiva occupazione di suolo pubblico, la musica che arreca disturbo al quartiere e l’organizzazione di attività non consentite. In qualche caso il Tar Sardegna ha sospeso le sanzioni, mentre in altri casi, i titolari hanno preferito pagare, sostituendo il periodo di revoca dei tavolini con 250 euro per ciascun giorno di stop.

In via Torino

L’ultimo in ordine di tempo ad aver ricevuto la diffida a togliere i tavolini (per 33 giorni dal 25 luglio al 26 agosto) è La Mole Caffetteria di via Torino. L’atto fa seguito ad una ispezione dei vigili urbani dei primi di giugno: gli agenti avevano ravvisato la presenza un ombrellone e fioriere all’esterno del bar (con l’occupazione di circa 40 metri quadrati anziché i 18 autorizzati) e una cassa amplificata all’interno del locale che, però, consentiva di sentire la musica anche all’esterno. Contro il provvedimento deciso dal Comune ieri mattina l’avvocato Ivan Sanna ha presentato un ricorso in autotutela: se non dovesse essere accolto, l’unica alternativa sarà il Tar, oppure pagare una sanzione pecuniaria alternativa.

Il Tar Sardegna

Nei giorni scorsi, intanto, i giudici amministrativi avevano salvato la stagione estiva del Florio e di Ninnos, due noti locali di Villanova, che potranno continuare a somministrare all’aperto in piazza San Domenico. Il Tar ha accolto l’istanza cautelare contro la sanzione che il Comune aveva inflitto alle due attività: la sospensione per 30 giorni, a luglio, della concessione del suolo pubblico per tavolini e ombrelloni. Anche nel loro caso, il Comune era stato costretto a sanzionare alla luce dei verbali dei vigili risalenti ai primi di maggio. Ai due esercizi (difesi da Matilde Mura per Ninnos, Aldo Luchi, Jacopo Fiori e Monica Murgia per il Florio) era stata contestata la violazione del divieto a non diffondere musica all’esterno per non disturbare i residenti. Pur congelando il provvedimento di palazzo Bacaredda, i giudici hanno però ribadito il divieto alla musica all'esterno. Nel caso del locale Violet, in Corso Vittorio Emanuele, invece, il Tribunale amministrativo aveva bocciato l’istanza cautelare, confermando la validità del provvedimento.

Nuove sanzioni

Già nelle prossime ore altri titolari di esercizi pubblici potrebbero ricevere le notifiche dal Comune che segnalano l’ordine di togliere i tavolini all’aperto: una sanzione che taglia le gambe alle attività, proprio nel momento più intenso della stagione, ma che gli uffici sono costretti ad applicare dopo le violazioni contestate dalla Polizia Locale.

RIPRODUZIONE RISERVATA