Corea del Sud.
30 ottobre 2025 alle 00:18

Guerra dei dazi, oggi il vertice Trump-Xi Fra le terre rare e il fentanyl spunta Taiwan 

Seul. Tra endorsement per il Nobel, corone e dessert dorati, Donald Trump può dirsi soddisfatto del tour in Asia. Ma il presidente Usa punta a un accordo con la Cina e assicura che oggi, nel vertice sudcoreano di Busan con Xi Jinping, saranno risolte «molte questioni». Pechino si limita a dire che si discuteranno «temi importanti». Dopo mesi di conflitto commerciale, l’obiettivo di Trump è che la Cina riprenda a comprare soia Usa. L’accesso alle terre rare cinesi è un’altra priorità, dopo che Pechino ha imposto restrizioni sui minerali cruciali per il settore tecnologico e militare. Il colloquio toccherà anche le restrizioni Usa all’esportazione di semiconduttori avanzati, TikTok e Taiwan. Per i dazi contro il fentanyl, la droga che ogni anno uccide milioni di americani, il tycoon potrebbe valutare una riduzione se la Cina collaborerà con le forze dell’ordine. Un tema rovente può essere il futuro di Taiwan: Trump ha detto che Xi «potrebbe volerne parlare».

