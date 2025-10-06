Guerra dei brico: Tecnomat chiude 

Nella guerra del bricolage,Tecnomat perde e abbassa le serrande del negozio aperto dieci mesi fa in zona industriale. Nella controversia giudiziaria aperta tra i due negozi del fai da te, il Tar ha accolto il ricorso presentato da Bricofer contro il concorrente e il Comune di Olbia che aveva autorizzato la costruzione dell’esercizio commerciale a pochi chilometri di distanza da quello già esistente Ottimax e con un'area destinata alla vendita inferiore a quanto poi effettivamente realizzato da Tecnomat. Oggetto del contendere, la determinazione della superficie di vendita: mentre Ottimax sosteneva che l'area reale superasse i 2.500 metri quadri, includendo spazi non adeguatamente separati, Tecnomat insisteva di avere rispettato le normative escludendo l'area contestata dall'accesso al pubblico. Ottimax ha contestato il provvedimento autorizzativo segnalando le violazioni di legge relative alla procedura che per un'area più ampia avrebbe previsto un iter meno snello. Il ricorso sosteneva che l'estensione dell'area commerciale, sommata a quella interna, avrebbe creato una grande struttura di vendita con impatti significativi sulla concorrenza: conti alla mano, Ottimax ha documentato le perdite registrate a un mese dall'apertura di Tecnomat, pari a settecentomila euro in meno di ricavi. A favore di Tecnomat, a febbraio scorso, si era pronunciato il Consiglio di Stato che aveva respinto la richiesta di Ottimax lasciando aperto il grande negozio, per evitare un grave danno economico, nelle more del giudizio del tribunale amministrativo che il 25 settembre si è espresso nel merito.

