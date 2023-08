Denunce continue, anche esposti anonimi, litigi in spiaggia che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. E una decina di fascicoli aperti dalla Procura di Tempio, nell’arco di poche settimane, su segnalazione della Guardia Costiera (Direzione marittima di Olbia). È la guerra degli ombrelloni in Gallura, combattuta senza esclusione di colpi tra i titolari delle concessioni e i bagnanti che non vogliono perdere un centimetro di spiaggia libera. Il tasso di litigiosità è aumentato a dismisura e in modo preoccupante e ha portato a interventi continui della Guardia Costiera. Il personale della Direzione marittima di Olbia svolge le attività di controllo normalmente (Operazione Mare Sicuro 2023) ma rispetto alle altre estati sono aumentati gl esposti e le richieste di controlli fatti dai privati.

La spiaggia è mia

Il dato che emerge, stando alle informative indirizzate alla Procura di Tempio, è la prassi (non di tutti, ma di numerosi titolari di concessioni) di ampliare la superficie occupata da ombrelloni e sdraio. In alcuni casi si tratta del 50 per cento in più dello spazio demaniale concesso. E i militari, grazie ad appostamenti iniziati sempre all’alba) hanno visto alcuni titolari di concessioni posizionare la mattina sull'arenile gli ombrelloni che vengono noleggiati, quindi non quelli che occupano legittimamente la superficie assegnata allo stabilimento. Si tratta di materiale “marchiato” e quindi riconducibile alle concessioni, posti in più che fruttano migliaia di euro al giorno e sottraggono spazio alla spiaggia libera. Si parla di occupazioni illecite sino a 500 metri quadri.

Pago la multa e resto

Dalle indagini emerge anche che in diversi casi i soggetti sanzionati (migliaia di euro di multa) sono gli stessi che avevano già avute contestazioni simili, anche di recente. Quindi le sanzioni vengono messe nel conto di gestione e l’occupazione abusiva è reiterata. I blitz della Guardia Costiera, per citare i più importanti, son o avvenuti a Olbia (Razza di Juncu), Golfo Aranci, Cannigione, Badesi, San Teodoro e Budoni. E i bagnanti, in alcune delle spiagge contese, hanno deciso di garantirsi un pezzo di spiaggia libera lasciando anche di notte ombrelloni e altre attrezzature. E così la Guardia Costiera, avvisata con esposti, ha sequestrato anche il materiale che non è di proprietà degli stabilimenti balneari. Una guerra “all’ultima sdraio” che non promette niente di buono.

