Guerra Comune-Pro Loco, cade l’accusa al sindaco 

Nessuna occupazione abusiva, nessun reato: è la conclusione del gip di Nuoro, Giovanni Angelicchio, nel procedimento penale che vedeva indagato il sindaco di Mamoiada, Luciano Barone (difeso da Marco Basolu), per invasione di edifici. Il gip ha rigettato l’opposizione all’archiviazione del legale rappresentante della Pro Loco di Mamoiada. Secondo quanto emerge dal provvedimento, la vicenda ha una natura esclusivamente civilistica. Alla base della denuncia un presunto inadempimento contrattuale: il Comune non avrebbe liberato nei tempi previsti l’ex Casa Meloni, come indicato in un contratto del 2020 tra l’ente e la Pro Loco. Il gip sottolinea come un’eventuale violazione di accordi non configuri, di per sé, un reato ma deve essere trattata nell’ambito civile. Nel caso specifico, per il giudice, il Comune risulta ancora comproprietario dell’immobile e la Pro Loco non ha mai detenuto né posseduto i locali. Non un’occupazione illecita, ma una questione patrimoniale su gestione e trasferimento della disponibilità dell’immobile. «È questione di tempo - sottolinea Barone - ma la realtà trova sempre il modo di umiliare la logica. Dispiace constatare che a farne le spese, oltre a ogni singolo mamoiadino, siano i soci della Pro Loco».

