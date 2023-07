Guerra aperta tra il sindaco e il Psd’Az 

Scontro aperto tra sindaco e Psd’Az. Beniamino Garau, dopo aver sciolto la Giunta, manda a casa anche il suo staff sardista: ha deciso di sollevare dal proprio incarico anche il capo di gabinetto, Alessandro Migliarese. Il provvedimento è arrivato attraverso una determina firmata dalla responsabile del settore Amministrazione del personale. Oltre a Migliarese presto potrebbe salutare il Comune di Capoterra anche Edoardo Fancello, che comunque - tra ferie e motivi personali - non supporta più Garau già da settimane.

Lo strappo

Se in questa settimana il sindaco e i dieci consiglieri rimasti a lui fedeli cercheranno di ricucire lo strappo con il Psd’Az, il siluramento del capo di gabinetto non aiuta di certo a ricompattare la maggioranza di centrodestra. Migliarese, infatti, non è un attivista del Psd’Az qualunque, ma è il presidente dei giovani sardisti, è legato sentimentalmente alla consigliera comunale di Cagliari Antonella Scarfò, e quindi genero della consigliera di Capoterra Bernadette Puddu. Migliarese, inoltre, è nipote di un altro sardista di peso, Christian Stevelli, fedelissimo del presidente della Regione Christian Solinas.

La scelta

Insomma, quella del sindaco, più che un azzeramento del suo staff ,sembra una dichiarazione di guerra. «Ho preso questa decisione perché ritengo non ci siano più i presupposti per proseguire questo percorso insieme - spiega Beniamino Garau -, è venuto a mancare il rapporto fiduciario, chi fa parte dello staff del sindaco come Migliarese e Fancello dovrebbe sostenerlo e stargli vicino: purtroppo il comportamento assunto negli ultimi tempi dalle due figure da me volute per supportarmi ha fatto sì che non mi fidassi più di loro». Garau non è preoccupato dalla reazione che i sardisti di Capoterra potrebbero avere dopo il siluramento dello staff: «Non vedo perché dovrebbero prendersela, li ho voluti io, e oltretutto - quando venne votato in Giunta il provvedimento - l’allora assessora sardista Elisabetta Magrini preferì astenersi. A breve individuerò delle nuove figure per far parte del mio staff: non sbaglierò una seconda volta».

Le reazioni

Laconico il commento di Franco Magi, capogruppo del Psd’Az: «Noi non ci occupiamo di incarichi, è un compito che spetta al sindaco”.

Gigi Frau, capogruppo di Sardegna Venti20, rispetta la decisione di Garau: «Mi dispiace, ma si tratta di incarichi legati alla fiducia, se viene a mancare il sindaco ha tutto il diritto di fare le proprie valutazioni».

Dai banchi della minoranza, il socialista Silvano Corda, stigmatizza la decisione del sindaco: «Garau scarica i suoi fallimenti sul capo di gabinetto, confermando l’incapacità di amministrare Capoterra: liberi quella sedia e dia la parola ai cittadini».



