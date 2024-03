Guerra aperta alla plastica 

Con l’adesione alla Plastic free odv onlus, il Comune di Teulada prosegue nella linea di esclusione o di contenimento dell’utilizzo della plastica, specie quella monouso, e della sua raccolta. Impegno non da poco per un Comune con un fronte mare di oltre 60 chilometri, ma che comincia a dare risultati non secondari.

L’iniziativa, partita da Federica Frau, laureata in Scienze naturali e referente di Plastic free per Teulada, è stata fatta propria dall’amministrazione comunale, che ha condotto alla fine della stagione estiva una giornata di raccolta. La sensibilizzazione della popolazione e dei fruitori estivi continuerà. (s. l.)

