Guerra aperta ai signori del vento 

Alla fine hanno vinto loro, il Coordinamento gallurese contro la speculazione eolica e del fotovoltaico sarà in aula per la seduta straordinaria del Consiglio comunale di Tempio. L’assemblea civica tempiese è stata convocata per il prossimo 16 gennaio con unico argomento all’ordine del giorno, il tema è la presentazione di progetti, già con iter avanzato, per la realizzazione nel territorio di Tempio di circa 100 torri eoliche. La richiesta è stata fatta dal consigliere comunale di opposizione, Alessandro Cordella, primo promotore della iniziativa, insieme a tutti gli altri colleghi della opposizione. Il sindaco Gianni Addis, più volte sollecitato, ha convocato il Consiglio che non avrà altri punti all’ordine del giorno. Il Coordinamento gallurese che si oppone alla realizzazione delle mega fattorie eoliche ha iniziato un lavoro di studio di tutti i progetti e la mappatura del territorio. Dice Noemi Tavera, del Comitato: «Per portare avanti le nostre istanze partiamo da uno studio accurato del quadro normativo e dei progetti. Il quadro che emerge è allarmante». I siti individuati soni quelli di Bassacutena, Sinnata e Petra Bianca. Il discorso è territoriale e domenica è prevista una assemblea del Coordinamento a Calangianus. Dice Maria Grazia Demontis, anche lei del Comitato civico: «Di sicuro saremo a Tempio per il Consiglio comunale, è una occasione importante».

