Guerra alle mafie: Avis e polizia in onore di Falcone 

«Non possiamo e non dobbiamo dimenticare che se le istituzioni repubblicane oggi sono salde, lo dobbiamo anche a quel sacrificio. Il dolore va trasformato in azione, in responsabilità collettiva. Falcone diceva che «gli uomini passano, le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini», vogliamo che quelle gambe siano quelle dei nostri giovani». Sono le parole della presidente Alessandra Todde nella tappa cittadina del progetto “Dal sangue versato al sangue donato”, promosso dall’associazione DonatoriNati della Polizia con l’autoemoteca dell’Avis. Nell’iniziativa la Todde, insieme alla vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, Tina Montinaro, hanno parlato davanti alla teca che custodisce i resti della Fiat Croma su cui viaggiavano gli agenti della scorta saltata in aria nella strage di Capaci. Rievocando ai ragazzi le parole di Falcone, il suo sacrificio, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, ha ringraziato il questore Alfonso Polverino e la prefetta Alessandra Nigro ricordando che «la Sardegna non è immune. La mafia oggi non è solo quella delle stragi, ma della corruzione, droga, intimidazioni, violenza diffusa».

