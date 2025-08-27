Guerra all’abbandono di rifiuti, raffica di sanzioni 

Oristano rafforza la lotta contro l’abbandono dei rifiuti, in linea con il recente Decreto legge che inasprisce le pene per chi sporca l’ambiente. Nei primi otto mesi dell’anno, grazie a telecamere, fototrappole, droni e pattugliamenti, il Comune ha accertato una quarantina di reati e illeciti ambientali, con conseguenti denunce e sanzioni. «Le nuove norme vanno nella direzione giusta e favoriscono le attività dell’assessorato all’Ambiente finalizzate a contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti – sottolinea il sindaco, Massimiliano Sanna –. Non si può accettare che l’azione di pochi offenda la risorsa ambientale e vanifichi chi con scrupolo lo rispetta». Particolare attenzione è rivolta al lancio di mozziconi, bottiglie e altri oggetti dai veicoli. «Non è un comportamento innocuo - avverte l’assessore all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda – È un atto grave che compromette l’ambiente».

Dal Comando della polizia locale arriva la conferma del cambio di passo: «Dal 9 agosto non serve più fermare l’automobilista sul fatto: basta un fotogramma nitido della targa, acquisito da telecamere pubbliche o private, per far scattare la sanzione. Parliamo di multe fino a 18mila euro, sospensione della patente e, nei casi più gravi, arresto». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA