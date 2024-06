Guerra alla siccità, la Regione prepara il piano di emergenza 

La pioggia non si può comprare, le contromisure per salvare (per quanto si può) agricoltura e zootecnia in parte sì. La Regione non ha però stanziato, o meglio non l’ha fatto ieri, i 12 milioni di euro per combattere la siccità. Alla fine, dopo le proteste del mondo delle campagne, la Giunta ha rinviato a venerdì della prossima settimana: «Vogliamo accompagnarla a un’altra delibera dei Lavori pubblici», spiega la presidente della Regione, Alessandra Todde, «che conterrà i progetti più importanti per fronteggiare l’emergenza. Il 28 giugno potremo dedicare più tempo, considerate le risorse e le tensioni degli ultimi giorni con la Protezione civile», aggiunge la presidente, «anche per quanto riguarda la distribuzione delle autobotti: vogliamo verificare le coperture finanziarie».

Scorte ridotte

Fin qui, la politica. Poi c’è l’acqua, anzi: non c’è. Il quadro è disarmante: l’estate inizia domani e il sistema del Flumendosa ha già ridotto del 30 per cento le risorse per l’agricoltura, garantendo però le utenze civili (turismo compreso) e l’industria. «L’Enas», spiega l’ingegner Roberto Meloni, dirigente del Servizio dighe, «sta trasferendo acqua dal Tirso al Flumendosa. La diga cantoniera che contiene 380 milioni di metri cubi garantisce le utenze civili e industriali, ma il bene è da salvaguardare il più possibile: ad esempio, evitando di innaffiare i giardini degli hotel. Nei bacini sardi, su una capacità totale di 875 milioni di metri cubi, «siamo al 60 per cento della capacità». Meloni pensa alla Sicilia: «Su 760 milioni di metri cubi in una regione che ha oltre il triplo dei nostri abitanti, le riserve sono di appena 167 milioni». Insomma, in Sardegna la situazione è grave, in Sicilia è “scannata”.

Maccheronis asciutta

Pesano soprattutto le carenze nella diga di Maccheronis, a Torpé», aggiunge Roberto Meloni, «dove abbiamo avuto il record negativo di piovosità in un intero secolo». All’Enas lo sanno: «L’estate è compromessa, la possibilità che piova in modo significativo è ridottissima», sospira il dirigente del Servizio dighe, «ci sono situazioni anche di azzeramento delle scorte come a Posada, dove è inevitabile il soccorso almeno per salvare il bestiame. Per l’uso civile siamo tranquilli».

Disperazione nei campi

Non è solo una questione di raccolti: «Ci sono difficoltà anche nel trovare l’acqua per abbeverare gli animali, soprattutto in Ogliastra e in Gallura, dove abbiamo manifestato nei giorni scorsi», fa notare Battista Cualbu, presidente di Coldiretti regionale: «Le falde si stanno seccando. Apprezziamo i 12 milioni di euro in arrivo dalla Regione. La cosa importante è che ci sia un commissario per l’emergenza, per abbreviare i tempi per la spesa: i soldi devono essere investiti in fretta». Cualbu invoca le autobotti per bestiame e colture: «E voucher per l’acquisto di mangimi e granelle: in molte aree non si è trebbiato perché non c’era nulla da trebbiare». Anche da Confagricoltura si attendono le mosse di viale Trento: «Non sono risorse nuove», fa notare il direttore regionale Giambattista Monne, «ma individuate in agenzie e in assessorato per politiche non attuate». Confagricoltura è «soddisfatta, ma temiamo la burocrazia regionale. Non abbiamo paura per i soldi: abbiamo paura per i tempi di spesa, perché le emergenze richiedono immediatezza. Gli uffici della Regione», conclude Monne, «devono saper dare una risposta: non tifiamo per un commissario, a noi basta che sia immediata soprattutto nell’Alta Baronia, dove le autobotti servono subito».

