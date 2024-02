Guerra alla carta, Comune a sostegno della tecnologia 

“Carta, spreco zero”. È l’iniziativa promossa a Macomer dall’assessorato comunale all’Ambiente per limitare il consumo della carta nelle case, negli uffici e a scuola.

«Nella nostra cittadina si fa un consumo abnorme della carta - dice l’assessore Toto Listo - anche se quella conferita alla raccolta differenziata in gran parte viene riciclata. Sarebbe però opportuno che se ne consumasse di meno. Dobbiamo preferire la rendicontazione online del conto bancario, usare la Pec al posto delle lettere raccomandate tradizionali, ricicliamo i fogli di carta scritti su un solo lato e stampiamo mail e documenti solo quando è necessario. Proviamo a limitare l’impiego della carta. A Macomer facciamo poco uso della tecnologia, sfiorando lo spreco. Insieme, mettiamo fine a questa situazione, con l’obiettivo di diffondere tra i cittadini azioni che influenzino positivamente stili di consumo, attraverso progetti educativi, con azioni sull’opinione pubblica. Uniti contro lo spreco. Ovviamente l’attenzione a fare di più e meglio con la raccolta differenziata non riguarda solo la carta, ma tutti gli altri rifiuti che vengono conferiti quotidianamente, per andare oltre il 76 per cento, che ci consente di accedere alla premialità».

A maggio ci sarà il bando per il nuovo appalto e la società che si aggiudicherà la gara dovrà procedere anche con i nuovi cambiamenti che entreranno in vigore nel prossimo autunno, per controllare meglio la raccolta differenziata. Nei mastelli e nelle buste sarà applicato un microchip, che sarà operativo presumibilmente prima della fine dell’anno, dove si può controllare se gli utenti conferiscono concretamente i rifiuti e se lo fanno in maniera corretta. Una sorta di rivoluzione, anche se le polemiche non mancano. (f. o.)

