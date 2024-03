Guerra al rumore, sì al piano acustico 

Dopo mesi di discussione in commissione Urbanistica, liti in Consiglio (con la mancanza del numero legale durante la votazione), ripetuti rinvii, maldipancia di residenti e ristoratori, alla fine (forse in occasione dell’ultimo Consiglio con il sindaco Paolo Truzzu in carica) la maggioranza a Palazzo Bacaredda trova l’accordo e approva il piano di risanamento acustico. Il documento che fissa i limiti di rumore nei quartieri storici (della movida) si conferma come uno dei più logoranti: perché scontenta i residenti (per i quali non tutela il diritto al riposo e quindi alla salute) ma non piace neppure ai ristoratori (per i quali il piano è, invece, troppo restrittivo).

L’ok

«Approviamo uno strumento di pianificazione con il quale si individuano principi, interventi e azioni finalizzati al contenimento e alla riduzione dell’inquinamento acustico», dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «Per far sì che ci sia sempre una giusto bilanciamento degli interessi in campo si è proposta», emendamento approvato a firma di Roberto Mura (misto) «l’istituzione di un tavolo interassessoriale per individuare gli interventi a cui ci si dovrà conformare per garantire il giusto equilibrio», e di uno sportello unico per cittadini e imprese. «Questo è solo l’inizio di un percorso», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Antonello Angioni, presidente della commissione Urbanistica: «Le regole del piano non sono le Tavole di Mosè scolpite sulla pietra, ma l’avvio di un percorso che attraverso la partecipazione potrà essere migliorato. Sono convinto», aggiunge, «che avere un piano di risanamento acustico, che è certamente perfettibile, rappresenti una tutela sia per i ristoratori, che in questo modo non rischiano di andare incontro alla discrezionalità degli uffici nel momento in cui si presenta il problema del rinnovo delle concessioni, sia per i residenti, che possono comunque fare affidamento su una griglia di protezione che il piano fissa».

Nel dettaglio

Uno dei passaggi più delicati è quello che riguarda il quartiere Marina, dove da anni i residenti vivono in sofferenza a causa della malamovida e del continuo baccano notturno. Qui (nel quadrilatero tra piazza Savoia, piazza Santo Sepolcro e via Dettori, via Baylle) è stata individuata come principale sorgente di rumore l’aggregazione di persone che frequentano i locali che offrono servizi ai tavoli all’aperto, che spesso schiamazzano all’esterno. Da qui la scelta di anticipare all’1 (rispetto alle 3, durante l’estate) la chiusura delle attività di ristorazione all’aperto, «ma solo in caso accertato di rumore e comunque con la possibilità di continuare a lavorare all’interno» e utilizzare i coefficienti della Asl che “tagliano” i tavolini.

Perché sì e perché no

«L’approvazione di questo piano non chiude il dibattito», dice Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti. «Restano perplessità e preoccupazione rispetto agli effetti che il piano avrà. È vero che il limite dell’1 del mattino vale solo all’esterno, ma per molte attività ritirare i tavoli a quell’ora e portarli all’interno significa chiudere definitivamente. Ecco perché serviranno tutta una seria di aggiustamenti e correttivi». «Questo piano non dà le risposte attese rispetto alle esigenze che vediamo tutti i giorni», sottolinea Marzia Cilloccu, Orizzonte Comune. Il concetto lo sottolinea Marco Benucci, Pd: «Il documento non dà risposte ai residenti, e rischia di mettere in crisi le attività. Non credo che chiudere all’1 del mattino risolva il problema del rumore. Per quello servono controlli e attività ispettive contro la microcriminalità». ( ma. mad. )

