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10 novembre 2026 alle 00:07

Guerra al Consorzio, secondo ricorso di Cristina Mulas 

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C’è un secondo ricorso. Corre parallelo al primo, incardinato al Tar, contro le delibere del Consorzio industriale, con udienza fissata il 19 novembre. Il secondo è al Tribunale di Lanusei, Sezione lavoro. Lo ha presentato Cristina Mulas, responsabile dell’area tecnica e assistita da Vito Cofano, per chiedere in via urgente di non essere estromessa dal ruolo che ricopre dal 2008. Al centro, la frattura dentro il Consorzio sulle aree ex Cartiera. Il Cda vuole smontare, in autotutela, l’esproprio che Mulas ha seguito come responsabile del procedimento. Mulas dice che mancano i presupposti. Da lì, secondo i ricorsi, la tensione diventa scontro. Il 24 luglio il presidente, Marcello Ladu, censura la sua relazione e richiama la revoca, riservandosi «profili disciplinari». L’11 settembre arrivano due delibere con cui si approva il nuovo regolamento (per guidare l’area tecnica è richiesta la laurea magistrale in ingegneria e cinque anni in ruoli dirigenziali) e si avvia un procedimento disciplinare contro Mulas. Poi l’avviso interno va deserto e il Consorzio indice una selezione per un dirigente tecnico-ingegnere a tempo determinato e part-time, cioè per il suo posto. Per Mulas, dipendente da 30 anni, non è riorganizzazione, ma uso strumentale del potere organizzativo e disciplinare.

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