Guerra ai vandali  che distruggono la cabina elettrica 

Se nel resto della città l’illuminazione a macchia di leopardo è legata al guasto di un cavo interrato a media tensione o ad anomalie agli impianti, a Is Mirrionis la musica cambia: al calar del sole, infatti, il quartiere è perennemente al buio perché la cabina dell’Enel viene manomessa.

«Purtroppo qui dobbiamo evidenziare gli atti di vandalismo ai danni della cabina che si trova tra via Is Mirrionis e piazza Medaglia Miracolosa», spiegano dal Comune, «questo armadio viene puntualmente distrutto».

Il Comune però è già intervenuto più volte rifacendo tutti gli impianti per garantire l’illuminazione pubblica a tutto il quartiere. «Hanno devastato la cabina dandole fuoco, abbiamo ripristinato tutto appena un mese fa. Ma non solo, la cabina la sera puntualmente viene aperta per staccare la corrente che viene attaccata nuovamente la mattina presto. Senza contare che più volte qualcuno ha anche tentato di collegare la propria utenza privata».

Diverse anche le denunce alle forze dell’ordine partite dagli uffici di via Sonnino che «al momento non hanno sortito alcun effetto. Noi cerchiamo di contrastarli, ma gli atti di vandalismo persistono. Staccano tutto la notte e riattaccano la mattina, come se nulla fosse».

