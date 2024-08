Guerra ai decibel molesti 

Karaoke molesto e gara di decibel tra ristoranti attigui. Poi il vociare di migliaia di persone che affollano le vie e le piazze, chiacchierano vivacemente sotto le finestre, siedono nei gradini dei portoni, per non parlare del via vai di macchine e moto, a dispetto del divieto di transito, rumori di clacson, risate e schiamazzi.In una parola: la calda stagione estiva. Quaranta giorni di baldoria consumati in un tour de force che inizia a mezzanotte e si spegne alle prime luci dell'alba. Ma per gli abitanti del centro storico è l'inferno.

Il confronto

Ieri mattina i rappresentanti del Comitato Alguer Vella hanno preso parte alla inaugurazione dello Sportello di Conciliazione del Rumore, gestito dai volontari del Comitato 45 decibel, in pieno centro, nell’ex bar Useri di via Vittorio Emanuele. C’era anche l’assessora allo Sviluppo Economico, Ornella Piras, che ha dovuto fare da parafulmine alle lamentele dei residenti del quartiere antico, alle prese con la “malamovida”. La componente della giunta Cacciotto non ha promesso soluzioni miracolose, anche perché l’Amministrazione è a corto di personale (la polizia locale termina il turno alle 21) e non esistono nemmeno i fonometri per misurare il livello acustico. «Servono le segnalazioni dei residenti, – ha detto Piras – non gli sfoghi sui social. Da parte nostra stiamo già lavorando per incrementare il personale e abbiamo chiesto dei preventivi per dei “pacchetti controlli”». Carmelo Spada, del Comitato 45 decibel, è d’accordo con l’assessora sulla necessità di agire secondo la legge, «evitando le sceneggiate sul web». Alcuni abitanti esasperati, infatti, hanno pubblicato su Facebook dei brevi video sul caos notturno, alimentando l’onda di malumore, senza però ottenere benefici.

Lo sportello

Il presidente del Comitato Alguer Vella, Gavino Scala, intervenuto all’incontro, che ha chiesto di modificare gli orari di diffusione della musica. «La particolare architettura del centro storico ha la peculiarità, fungendo da cassa armonica, di amplificare i suoni – ha spiegato – ogni altro ragionevole limite, impendendo il normale svolgimento della vita familiare». Lo Sportello di Conciliazione del Rumore con i volontari del Comitato 45 decibel, fornisce informazioni, suggerimenti, indicazioni ai cittadini, alle imprese e riceve segnalazioni di disturbo delle quiete pubblica.

