Guerra ai camperisti fuori legge 

Un esercito di vacanzieri fai-da-te, che trascorre le ferie estive accampato nella piazzola di Capo Caccia, a Porto Conte, sul Lungomare Dante e perfino nei parcheggi del porto turistico, a ridosso del centro storico. Sono i camperisti che da giugno a settembre scelgono Alghero per soste più o meno lunghe, giocando sulla labile differenza che corre tra un regolare parcheggio e il campeggio libero, vietato da una legge regionale. Lo sa bene il comandante della polizia locale, Matteo Bertocchi, che ha già sollecitato i suoi agenti ad intensificare i controlli. «Ho richiesto una maggiore attenzione alle violazioni riguardanti il campeggio libero – conferma – e gli agenti si sono dimostrati molti disponibili nell’attuare i controlli. Nei primi giorni hanno individuato degli utenti in violazione della norma. Continueranno per tutta l’estate al fine di garantire a tutti i cittadini il giusto godimento delle splendide spiagge del litorale».

La normativa

La norma regionale numero 16 del luglio 2017 vieta il campeggio libero al di fuori delle aree attrezzate. Ma alcuni camperisti, non tutti, occupano i parcheggi in prima linea sul mare per poi allestire un vero e proprio accampamento con tende laterali, piedini per la stabilizzazione a terra delle loro casette su ruote, tavoli e sedie. Ma non è l’occupazione abusiva del suolo pubblico ad allarmare l’ente locale. Semmai sono i problemi di natura igienico-sanitaria. Lo scarico delle acque nere, in particolare, a volte viene effettuato nelle piazzole di sosta, dentro i tombini stradali o, peggio, lasciando leggermente aperto il rubinetto durante la marcia. Poi i rifiuti. Non è raro, quando un mezzo pesante lascia il parcheggio, trovare una piccola discarica a cielo aperto.

A Capo Caccia, pochi giorni fa, gli agenti della polizia locale di Alghero hanno fermato una coppia di turisti stranieri che stava bivaccando nel cuore del Parco. I vacanzieri sono stati multati con una sanzione amministrativa di 83 euro.

I servizi

Nell’area camper I Platani, nella zona dell’Arenosu, per quindici euro viene offerto anche ai camperisti esterni il servizio di scarico del wc chimico e l’approvvigionamento di acqua potabile. <In pochi ne usufruiscono – ammette il responsabile Nello Moro – e io stesso ho sorpreso dei turisti lungo la strada per Monte Doglia, mentre scaricavano a terra>.

Per fortuna non tutti si comportano allo stesso modo. La maggior parte si appoggia alle strutture specializzate e, anzi, si lamenta proprio degli incivili che finiscono per rovinare la reputazione dei turisti itineranti e amanti della natura.

