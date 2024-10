Guerra ai camperisti abusivi 

Guerra aperta ai campeggiatori abusivi che parcheggiano dove capita e non rispettano le norme igienico-sanitarie e ambientali. Proseguono nel Sulcis le operazioni di controllo ad opera del Corpo forestale dell’ispettorato di Iglesias-

I controlli

Una cinquantina di agenti dell’ispettorato di Iglesias, coadiuvati dai colleghi di Cagliari, ha effettuato una vasta operazione nei Comuni di Giba e San Giovanni Suergiu. Elevati 39 verbali, di cui gran parte per campeggio abusivo in violazione alle norme regionali. Un’operazione simile, nei giorni scorsi, era stata effettuata a Punta Trettu dove, anche ieri, gli agenti hanno sanzionato diversi camperisti per circolazione e sosta su suoli forestali naturali al di fuori della viabilità forestale: sostavano sotto la pineta e nelle dunette a ridosso della spiaggia.

Soddisfazione da parte della sindaca di San Giovanni Elvira Usai: «Il Corpo forestale ha chiesto il supporto della polizia locale, – spiega – riteniamo che le forze congiunte possano agire per il rispetto del territorio, multando coloro che non rispettano le normative vigenti». Si tratta principalmente di sanzioni per il passaggio dei mezzi che causano danni al bosco e al suolo e al fragile ecosistema dunale litoraneo. Sanzionati anche alcuni camperisti presenti a Porto Botte nel Comune di Giba, dove è presente un’area di sosta gratuita a ridosso della spiaggia ma che certo non può essere utilizzata come campeggio. Nella mattinata di ieri erano presenti oltre 40 camper parcheggiati e si assisteva a un via vai continuo. Gi agenti hanno controllato tutti i mezzi. Alcuni erano in regola poiché solo in sosta, altri erano fermi con i cunei ben fissati: sono stati così sanzionati, per violazione del codice della strada, insieme a coloro che si trovavano in situazione di campeggio abusivo.

A bordo

Si tratta principalmente di turisti in arrivo da tutta Europa, con camper di ogni dimensione o con piccoli minivan super attrezzati anche con accessori per fronteggiare terreni sabbiosi in cui, da queste parti, è vietato il passaggio e la sosta. Tra i tanti turisti anche chi è in regola, come una coppia svizzera che da oltre 20 anni arriva a Porto Botte, per praticare sport acquatici: «È un posto bellissimo, – dice Gaby Itan, in vacanza con il marito – vorremo restare qua, ma non ci sono i servizi e ci spostiamo a Is Solinas». Servizi, come fa sapere Andrea Pisanu, sindaco di Giba, in arrivo: «Stiamo lavorando per ottenere dei finanziamenti per realizzare un’area di sosta da dislocare a Porto Botte, con fosse settiche e punti corrente, ma serve una regolamentazione, abbiamo ricevuto segnalazioni di camperisti che oltre alla semplice sosta consentita, erano intenti a scaricare o abbandonare rifiuti, ben vengano questi controlli».

RIPRODUZIONE RISERVATA