Guerra ai bus col motore sempre acceso 

Una via piccola, tranquilla, quasi alla periferia del paese. Ma chi ci abita non è molto contento. «Ci sentiamo abbandonati», dicono i residenti di via sant’Efisio, a Sestu. Si fa portavoce Michela Mura, capogruppo Pd in Consiglio comunale.

Il bus sempre acceso

Il primo problema riguarda i mezzi dell’Arst, che sostano a lungo su un lato della via. «I bus spesso si fermano anche 15 minuti in attesa di partire, con il motore acceso, con conseguente rumore e puzza di gas di scarico, inoltre spesso i passeggeri approfittano della sosta per espletare le funzioni fisiologiche, anche davanti alla nostre case». Parole condivise da un’altra residente, Sonia Farris: «Spesso il rumore dei mezzi ci sveglia la mattina presto, ma anche vedere certe scene non è piacevole». Mura ha appeso anche uno striscione, che dice: “qui non c’è un bagno a cielo aperto, più rispetto per Sestu”. Ma i problemi non finiscono qui: «La notte la strada diventa buia. Non c’è abbastanza illuminazione, e qualche maleducato ne approfitta per fare schiamazzi notturni, tenendoci svegli la notte», continua Farris. Inoltre, spiega, Mura, «a causa del parcheggio selvaggio la spazzatrice non può passare, e i lati delle strade sono molto più sporchi».

L’Arst

Carlo Poledrini, direttore Centrale Arst, rassicura: «Abbiamo sensibilizzato i conducenti sul problema della sosta col motore acceso e di altri comportamenti sgradevoli. Se in futuro i cittadini ci segnalano meglio data e ora possiamo essere più incisivi. Invitiamo a contattarci per qualsiasi reclamo». Il numero per contattare Arst è 800865042, ma è anche possibile connettersi al sito dell’azienda.