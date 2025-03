Guerra agli incivili:  via alla bonifica  di 14 mini discariche 

Il Comune di Nuraminis vara un progetto da 70mila euro per la pulizia delle aree degradate, caratterizzate dall’abbandono dei rifiuti. Le operazioni di rimozione dell’immondizia, di ogni genere, sono state affidate ad una società esterna all’Ente che dovrà eseguire al bonifica di ben 14 micro discariche disseminate nel territorio di Nuraminis e Villagreca.

Da Sa Scrocca a Sa Pesada Arrubia (toponimo, quest’ultimo preso di mira dai killer dell’ambiente che vi hanno realizzato 4 discariche), fino ad arrivare a Costa Bissenti Spada, Siutas, Funtana Bella via Coppi e via Giacomo Matteotti: ecco il lungo elenco dei siti da bonificare. «Si tratta di aree degradate perché soggette ad abbandono di rifiuti che sono state individuate dall’ufficio Tecnico comunale e dalla Polizia municipale a seguito anche di segnalazioni dei cittadini”», commenta il sindaco di Nuraminis Stefano Anni.

Via quindi al risanamento delle discariche abusive. Ancora il sindaco Anni. “Il Comune di Nuraminis è beneficiario di un altro finanziamento per la caratterizzazione del monte Matta Murroni e dell’ex discarica comunale, per il quale ci sono stati assegnati 50 mila euro per i lavori di carotaggio, in procinto di cominciare». (i. pil.)

