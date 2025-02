Guerra agli incivili al volante 

C’è chi fa lo slalom per evitare i dossi degli attraversamenti, chi parcheggia sui marciapiedi, altri ancora che “per la fretta” lasciano l’auto in sosta lungo i percorsi pedonali ricavati nelle strade senza marciapiedi. Tendenze radicate ormai da anni che creano disordine e pericoli in giro per la città, tanto da costringere il Comune di Selargius a piazzare decine di paletti anti caos per frenare sosta selvaggia e atteggiamenti scellerati. «Dobbiamo garantire la sicurezza dei pedoni», spiega il comandate della Polizia locale Marco Cantori.

I dissuasori

Gli ultimi paletti sono comparsi poche settimane fa in via Trieste, in corrispondenza delle strisce pedonali. Lì dove da tempo la maggior parte dei veicoli passano sul tratto pedonale non rialzato per svoltare verso via Tirana. «Cattiva abitudine che stava creando seri rischi», sottolinea Cantori. Situazione simile in via Is Corrias, strada principale dell’omonimo rione: in questo caso le auto di passaggio - come più volte segnalato dagli abitanti e dal consigliere comunale Omar Zaher - utilizzavano un tratto di pista ciclabile pur di non passare sull’attraversamento rialzato. Stesso intervento in via Peretti, all’uscita dal quartiere e a pochi passi dalla rotatoria con via Piero della Francesca. In via Ariosto, invece, il problema si concentra davanti alle scuole. «Il marciapiede veniva usato come parcheggio d’emergenza, occupato di prima mattina da genitori degli alunni al momento di ingresso», dice il comandante. Scena che si ripete nell’orario d’uscita da scuola. «Li abbiamo piazzati in diversi punti della strada di Su Planu», spiega, «nel frattempo ne abbiamo ordinati altri cento: alcuni serviranno sempre in via Ariosto, gli altri valuteremo di installarli in altre zone che stiamo monitorando».

Pedoni a rischio

Paletti anche in via San Salvatore, dove prima le auto passavano a tutta velocità nel percorso zebrato laterale dedicato ai pedoni. «Finalmente adesso la corsia è più stretta e gli automobilisti non possono correre come facevano sino a pochi giorni fa», racconta Giulia Salis, residente nella zona, «io ci passo a piedi ogni giorno e prima si rischiava davvero di essere travolti». La stessa problematica lamentata dai commercianti del quartiere, risolta con i nuovi paletti piazzati a bordo strada. «È l’unico modo per salvaguardare i pedoni e contrastare la sosta selvaggia nei marciapiedi», ribadisce il comandante dei vigili.

