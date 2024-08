Guerra a parcheggio selvaggio 

Caccia al parcheggio, senza tregua, e personale della Polizia locale di Olbia preso di mira con l’intramontabile “Lei non sa chi sono io”. E c’è anche chi ragiona così, meglio pagare una sanzione piuttosto che la tariffa comunale della sosta. Succede anche questo giorni ora nella città gallurese e sono giorni caldissimi per chi cerca uno spazio di sosta e per gli agenti incaricati di fare rispettare le regole. Con situazioni di tensione nelle aree a ridosso delle spiagge e nei borghi turistici olbiesi. Gli operatori della Polizia Locale hanno proceduto con raffiche di sanzioni in alcune vie dove sono state parcheggiate auto sui marciapiedi appena ultimati. Ma, stando ai numeri di questi giorni, sanzioni e rimozione forzata non spaventano i più indisciplinati.

La Polizia locale ha notato che molti automobilisti, generalmente turisti o comunque persone che frequentano le spiagge o le località più rinomate della costa olbiese, preferiscono pagare una sanzione di 27 euro piuttosto che la tariffa della sosta, per poter parcheggiare l’auto dove e come vogliono. Anzi, qualcuno pensa anche di poter risparmiare rispetto al conto complessivo del costo della sosta giornaliera. Dice il comandante della Polizia Locale, Giovanni Mannoni: «Io non posso dire se questa è una scelta consapevole degli automobilisti, di sicuro il fenomeno esiste e chi parcheggia violando le regole sa benissimo cosa sta facendo. Tanto più che in certi punti è impossibile anche operare con la rimozione». Le sanzioni fioccano a Porto Rotondo, Rena Bianca, Pittulongu e Porto Istana, ma anche nel centro della città.

