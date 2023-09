Guerra a erbacce e discariche 

Mai più una città sporca e con aree verdi degradate. Compatibilmente col fatto che un terzo di Carbonia e dintorni appartiene anche ad Area o alla Fintecna (ultima società erede della lontana Azienda carbonifera), il Comune corre ai ripari e assume a tempo determinato per otto mesi ben 24 operai disoccupati. Esclusi ambiti che non appartengono al Comune da gennaio un mini esercito di maestranze specializzate avranno il preciso obiettivo di pulire e bonificare laddove non arriva il capitolato della società di gestione della nettezza urbana. E laddove è più incisiva l’azione degli incivili contro i quali l’amministrazione scaglia l’ennesimo duro appello: «La maleducazione dilagante – accusa l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – grava sulle tasche dei contribuenti».

Le assunzioni

I disoccupati saranno assunti grazie a 600 mila euro arrivati dalla Regione. Altri 8 sono da alcune settimane all’opera: «In alcune aree i risultati ottenuti sono straordinari – rimarca l’assessore - e questo rappresenta un buon viatico per gli altri 24 che arriveranno: non dimentichiamo che saranno 24 buste paga in famiglie di disoccupati». Le maestranze avranno l’imbarazzo della scelta. Carbonia conta (oltre alle piazze Roma, Marmilla e Venezia già comprese nell’appalto) una quarantina di piazzette che spesso cadono nell’oblio: «Pietose le condizioni della nostra piazzetta di Is Meis – contesta Antonio Saiu, pensionato di via Stazione Vecchia» . Lo sono anche altri piccoli-grandi ambiti urbani: « Da anni – accusa Federico Carta, atleta frequentatore della pineta – ampie zone del parco Rosmarino sono una giungla addirittura dinanzi ai parcheggi» . Idem la piazzetta fra via La Spezia e via Sicilia. Inguardabile anche la fascia ricolma di erbacce del canale a fianco alla scuola Don Milani. Le aree cimiteriali, gli spazi su gran parte del perimetro retrostante dello stadio Zoboli ormai dai 10 anni zona commerciale, la folta e pericolosa (aiuole con insensati arbusti spinosi) vegetazione nelle vie Logudoro, Dalmazia e viale Trento (punto di confluenza col rio Cannas) sono solo alcune delle zone in cui intervenire.

Strade sporche

«Quest’anno in giugno – rivela Margherita Salaris, casalinga – per farsi spazio sui marciapiedi fra via Roux e via Millelire occorreva la roncola» .I 24 operai saranno anche una sorta di pronto intervento quando occorrerà rimuovere rifiuti abbandonati dagl incivili. In questi anni un’enorme mano di aiuto la danno sodalizi (strutturati o spontanei) preziosi nella lotta per il decoro, oltre le competenze della municipalizzata Somica e la Devizia.

La nuova edizione di “Puliamo il mondo”, verso fine settembre, sarà un’altra sfida per il bene di città e frazioni.

