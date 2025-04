Guerra a Cannigione, pontile da smantellare 

Due pontili troppo vicini (con pericolo per la sicurezza della navigazione) nel mare di Cannigione, una lunga battaglia davanti al Tar, un permesso di ampliamento ritirato in autotutela e una indagine penale. Sono gli elementi principali di una guerra che vede ora il drastico intervento della Direzione marittima di Olbia (Capitaneria di Porto di La Maddalena). La Direzione ha ordinato all’associazione arzachenese Lu Canniscioni di rimuovere nel giro di pochi giorni un pontile di 22 metri e tutte le opere collegate. Il provvedimento è la conseguenza di una sentenza del Tar e della revoca in autotutela di un parere della Capitaneria, che inizialmente dava il via libera all’opera. Un bel pasticcio che costerà alla associazione arzachenese tanti soldi. Va detto che il gruppo Lu Canniscioni (ente senza scopo di lucro impegnato in attività nautica non professionale) aveva tutti i permessi per realizzare un grande pontile a forma di T come ampliamento di una struttura esistente. Ma una volta costruito il problema è stato evidente. Il vertice dell’opera risulta molto, e pericolosamente, vicino a quello del pontile Destriero della società Sardigna Mare. La srl, rappresentata dagli Benedetto Ballero, Nicola Melis e Stefano Ballero si è sempre ritenuta gravemente danneggiata e ora arriva il provvedimento di demolizione immediatamente esecutivo.

