Guerra a blatte e ratti: scattano le grandi pulizie di luglio 

Via gli ecobox diventati discariche a cielo aperto. Poi la disinfestazione di giardini e strade per combattere la sgradevole presenza di blatte e topi di fogna. Le pulizie di primavera ad Alghero si stanno compiendo in piena stagione estiva. Il Comune in queste settimana sta ricevendo tantissime segnalazioni di privati cittadini in allarme per l’invasione di scarafaggi e ratti, in particolare nel centro storico, il quartiere a più alta concentrazione di ristoranti e, di conseguenza, di rifiuti organici depositati per strada. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha chiesto di intensificare gli interventi di pulizia e decoro. «Abbiamo diverse squadre in campo – riferisce il primo cittadino – coadiuvate dagli uffici Ambiente e Manutenzioni e dalla Società In House. Ho cercato di garantire una programmazione più sinergica tra i vari settori dell’Amministrazione».

Intanto in via Columbano un vecchio ecobox abbandonato che era diventato ricovero per parassiti e animali, è stato finalmente rimosso. All’ingresso della città, ancora, a ridosso del palazzo andato a fuoco diversi anni fa e tuttora in stato di abbandono, gli operai hanno ripulito l’area dalle erbacce, mentre a Fertilia, all’interno dei giardini pubblici, venerdì comincerà una operazione di disinfestazione e derattizzazione in collaborazione con la Società Multiss. «Le disinfestazioni vengono fatte ciclicamente e integrate nel caso di segnalazioni, – aggiunge Cacciotto – ogni cittadino può controllare nel sito del Comune quando è stata eseguita l’ultima e se ci sono ulteriori interventi in programma».

