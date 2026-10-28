Guccini lascia il posto in Regione, a lui l’assessorato di Canu? 

Lo scossone, inaspettato nei tempi, per il Comune di Nuoro, arriva da Cagliari, e potrebbe essere il segnale che qualcosa inizia a maturare e già oggi potrebbe vedere una novità nella sostituzione dell’assessore dimissionario Marco Canu: il consigliere comunale di Uniti, Francesco Guccini, ieri in tarda serata, si è dimesso da segretario particolare dell’assessorato regionale degli Affari generali. Sulla vicenda Guccini, raggiunto al telefono, non commenta. Ma la circostanza, analizzata politicamente, potrebbe essere la conferma che sia lui il più vicino alla nomina da assessore.

Notizia che arriva il giorno dopo il Consiglio comunale che ha bocciato la mozione sugli abbonamenti nei parcheggi a pagamento di Maura Chessa accompagnata da 1230 firme. Dalla maggioranza si è parlato della necessità di una valutazione organica. «In città - ha detto la consigliera del M5S, Annalisa Canova - gli stalli blu sono 950, come si fa a dare 1230 abbonamenti ipotizzando che chi ha firmato sia solo di Nuoro?». L’assessora Mariangela Crabolu ha illustrato possibili criticità economiche e gestionali sull’introduzione di un abbonamento. Durissima Paola Siotto che ha parlato di una «truffa, ossia induzione in errore dei cittadini. Dato che ha fatto firmare una proposta che non corrisponde a quella che poi ha depositato e successivamente emendato». Accusa ripetuta tre volte. La Chessa sul voto per la tariffa agevolata ai residenti ha parlato di «un esito prevedibile» ma a sua volta ha replicato: «È molto più grave della bocciatura stessa, il livello al quale è sceso il confronto politico. Perché una proposta può essere discussa, ma quando agli argomenti si sostituiscono gli attacchi personali a uscirne sconfitta è la politica».

Ritirata, per discuterla poi in Commissione, la mozione di Ivan Pinna sulla priorità ai lavoratori locali nello scorrimento delle graduatorie Forestas. «Ogni singola assunzione da sollievo ad una famiglia», ha detto il firmatario, denunciando l’arrivo in Sardegna di 200 operai da diverse parti d'Europa, con costi a carico della Regione per vitto, alloggio e trasporti. Intanto, oggi il Consiglio è chiamato ad approvare la risoluzione del M5S allargata a tutti i capigruppo sulla riorganizzazione delle filiali delle Poste di Nuoro e Oristano per la tutela della sede direzionale a Nuoro. Contestata formalmente la riorganizzazione di Poste, a cui si «chiede il mantenimento della direzione a Nuoro, l’accesso agli atti e i dati occupazionali ed economici». La risoluzione impegna il Comune ad affidare il caso a un legale, coinvolgere le istituzioni, per monitorare i servizi, e segnalare eventuali violazioni all’Agcom.

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